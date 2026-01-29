Enisa cerró 2025 con una inversión de más de 86,2 millones de euros en las pymes españolas

Actividad de Enisa - ENISA

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Nacional de Innovación (Enisa) cerró el 2025 con una inversión que ascendió a más de 86,2 millones de euros a través de 514 préstamos participativos para reforzar la estructura financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes), según ha informado este jueves la compañía adscrita al Ministerio de Industria y Turismo.

De esta manera, Enisa ha destacado que "consolida su papel como agente clave" en la financiación y el impulso de las pymes innovadoras españolas.

En este sentido, el titular del ramo, Jordi Hereu, ha destacado que el papel de Enisa como instrumento financiero para fortalecer el tejido empresarial es "fundamental". "Su financiación, escalable y adaptada a las distintas etapas de crecimiento de las empresas, ha demostrado ser eficaz", ha añadido.

FUERTE INCREMENTO EN LA DEMANDA DE PRÉSTAMOS

Asimismo, la entidad ha subrayado que este ejercicio ha sido "especialmente relevante", ya que comenzó a gestionar sus préstamos participativos a través del nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos europeos, lo que ha permitido eliminar la estacionalidad y garantizar la disponibilidad permanente de fondos.

"Esta medida ha tenido una recepción muy positiva en el ecosistema emprendedor, generando un fuerte incremento en la demanda: un 67% más de solicitudes en diciembre y, a 16 de enero, el mismo número que en todo enero de 2025, lo que es un indicador claro de la buena acogida y repercusión de la medida", ha señalado la consejera delegada de Enisa, Carolina Rodríguez.

En cuanto a los datos por comunidades autónomas, Cataluña sigue en cabeza (173 operaciones), y supone casi el 34% de los préstamos aprobados, con una inversión también del 34%; seguida de la Comunidad de Madrid (161 operaciones, el 31,3% del total y el 31% de inversión); y la Comunidad Valenciana (61 operaciones, el 11,8% del total y el 12% en inversión).

Las empresas de cero a tres años de creación (341) suponen el 66% de los préstamos aprobados. De su lado, las compañías que tienen entre cuatro y siete años (126) suponen el 25% de los préstamos aprobados, y el 9% restante (47 operaciones), corresponde a aquellas que ya tienen más de 7 años.

En lo referente a los datos por sectores, el TIC continúa a la cabeza de los préstamos aprobados, y supone un 37,2% del total de operaciones, seguido de Otros Servicios (26,5% de las operaciones) y de Actividades Profesionales y Científicas en tercer lugar (8,6% de las operaciones).