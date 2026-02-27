Entrecanales cobró 6 millones en 2025 como presidente y CEO de Acciona, un 55% más, incluyendo el plan de ahorro

Archivo - El CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales, durante una rueda de prensa tras la junta general ordinaria de accionistas de ACCIONA, a 20 de junio de 2024- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado (CEO) de Acciona, José Manuel Entrecanales, cobró 6,06 millones de euros en el ejercicio 2025, lo que representa un incremento del 55% respecto a 2024, al incluir su aportación al plan de pensiones, según figura en el informe de retribuciones publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra se distribuye en un sueldo de 1,37 millones --el mismo que en 2024-- y una retribución variable a corto plazo de 4,62 millones, a lo que se suma una retribución en especie de 70.000 euros en concepto de seguro de vida, vehículo de empresa y seguro médico.

El alza del 55% se explica por el incremento de la retribución variable a corto plazo, que el año anterior se limitó a 2,46 millones de euros, porque el resto del importe aprobado en función del cumplimiento de los objetivos lo destinó a su Plan de Ahorro, frente al menos importe destinado a ese plan este año. Igualando ambos años, el alza de su retribución fue de solo el 2,12%.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo, Juan Ignacio Entrecanales, percibió 1,3 millones de euros en 2025, un 24,7% más que en el año anterior, dividido en 738.000 euros de sueldo --el mismo que en 2024--, 523.000 euros de retribución variable a corto plazo y 52.000 euros en especie,

En su conjunto, el consejo de administración de Acciona cobró 8,86 millones de euros en 2025, lo que supone un 37,3% más, debido a las mayores retribuciones cobradas por José Manuel y Juan Ignacio Entrecanales.

La política de remuneraciones de Acciona cambió a mitad de año, entrando en vigor desde entonces una nueva política de remuneraciones, que estará vigente hasta 2028, que incluye entre sus medidas la limitación del importe máximo de la retribución variable anual --que no puede superar el 450% de la fija anual--, la eliminación de la posibilidad de aprobar incentivos adicionales y la formalización de la obligación de tenencia mínima de acciones.

ACCIONA ENERGÍA

En cuanto a su filial energética, Acciona Energía cambió de consejero delegado a mitad de año. En concreto, la junta general de accionistas de la compañía nombró el pasado 5 de junio a Arantza Ezpeleta como consejera delegada en sustitución de Rafael Mateo, quien mantiene el cargo de consejero tras su reelección, pero ya sin funciones ejecutivas.

De este modo, el informe de remuneraciones de la filial energética de Acciona recoge la remuneración percibida por Rafael Matero durante la vigencia de sus funciones ejecutivas y la remuneración percibida por Arantza Ezpeleta desde su nombramiento como consejera delegada el pasado 5 de junio.

Al haberse producido el nombramiento de Ezpeleta el 5 de junio de 2025, únicamente percibió el año pasado por el desempeño de su cargo la retribución fija correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de junio y el 31 de diciembre de 2025, y retribuciones en especie.

En concreto, Ezpeleta cobró el año pasado 303.000 euros, correspondiendo 290.000 euros a retribución en metálico y 13.000 euros a otros conceptos, al no haber acumulado aún el resto de conceptos variables.

Por su parte, Rafael Mateo cobró 2,2 millones de euros en 2025, un 147% más que en 2024 (900.000 euros), de los que 1,16 millones de euros fueron retribución en metálico, incluyendo 276.000 euros de suelo y 849.000 euros de retribución variable.

A ello se sumaron 1,04 millones correspondiente al beneficio bruto de las acciones o instrumentos financieros consolidados y otros 14.000 euros a retribuciones en especie. Mateo continúa como consejero en calidad de 'otro consejero externo'. En cualquier caso, la compañía no tiene en su política establecida ninguna indemnización en caso de cese de los consejeros ejecutivos,

Entrecanales, también presidente en la filial, no obtuvo ninguna retribución en Acciona Energía.

La política de remuneraciones vigente aplicable a los consejeros de Acciona Energía fue aprobada por los accionistas en junio de 2023, pero la compañía someterá a la aprobación de la junta general de 2026 una nueva política de remuneraciones que, en caso de ser respaldada por los accionistas, resultará de aplicación en el ejercicio 2026 desde la fecha de su aprobación y durante los ejercicios 2027, 2028 y 2029.