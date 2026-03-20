Un equipo de la Politécnica de Valencia, ganador de los Premios Ecotrophelia España 2026

VALENCIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha celebrado este viernes, en la Fundación Alícia, la final del certamen de los Premios Ecotrophelia, organizados por la Federación con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En la decimoséptima edición de los premios, la propuesta ganadora ha sido CAL·LITOS, de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), con su snack elaborado mediante el aprovechamiento integral de la calabaza, enfocado en reducir el desperdicio alimentario. El equipo ganador representará a España en el certamen europeo que se celebrará en el marco de la feria SIAL París en octubre, según informa la organización en un comunicado.

El segundo clasificado ha sido el equipo de la Escuela CETT de Cataluña-Universidad de Barcelona, con Marum, un condimento umami fermentado de cangrejo azul que busca poner solución al problema ecológico generado por esta especie invasora. El tercer puesto ha sido para el equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona, con MON MELÓ, una crema de melón acompañada de picatostes elaborados a partir de la harina obtenida de las semillas del fruto, impulsando el aprovechamiento integral del alimento.

Los otros equipos finalistas han sido la Universidad de Valladolid, con un preparado sin gluten elaborado a base de harina de maíz y okara de soja (Okarita); la Universidad Politécnica de Valencia, con su "shot" natural con propiedades calmantes (Zzzitrus); y CETT de Cataluña-Universidad de Barcelona, con su bebida fermentada a partir de salvado de arroz (AMAÏ).

El director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo, ha destacado "la importancia de iniciativas como Ecotrophelia, que permiten el desarrollo de propuestas innovadoras aplicadas al sector y que impulsan el talento joven".

Por otra parte, el director de I+D+i de FIAB, Eduardo Cotillas, ha aplaudido el trabajo de los estudiantes que, comprometidos con la innovación y la sostenibilidad de la industria, han ofrecido propuestas muy interesantes, abordando algunos de los retos más destacados del sector.

En esta edición, el jurado ha estado presidido por Toni Massanés, director general de la Fundación Alícia; Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB; Teresa Figueredo, jefa de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria del Ministerio; Vanesa Martínez, presidenta y directora general de Grupo Carinsa; Sergio Barral, director de Ciencia y Tecnología de Envases y Procesos de Envasado de Mahou San Miguel; Guillermo Mena, director de Innovación Baby Food de Fruelva Global; y Susana Martínez, responsable de Gestión e Innovación de Aldelís.

Los equipos ganadores recogerán los galardones en Aliber, la jornada dedicada a la innovación en el sector de alimentación y bebidas que se celebra en Alimentaria el próximo 23 de marzo en Barcelona.