Archivo - ESET impulsa su apuesta por la IA en ciberseguridad con una inversión de 40 millones de euros. - ESET - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

ESET, compañía especializada en ciberseguridad, ha anunciado la inversión de 40 millones de euros destinada al futuro de la ciberseguridad impulsada por Inteligencia Artificial (IA), según ha informado este martes la empresa en un comunicado.

Así lo ha anunciado el CEO de ESET, Richard Marko, durante el 'ESET World 2026', en el que se ha puesto de manifiesto que desde marzo de este año las tecnologías de ESET han analizado cerca de 800.000 'AI Skills' únicas, es decir, componentes modulares que indican a los agentes de IA cómo ejecutar tareas.

Además de estas 800.000, aproximadamente 25.000 fueron catalogadas como sospechosas y más de 3.000 bloqueadas por ser directamente maliciosas.

Dicha cifra ha supuesto un crecimiento de 13 veces respecto a las cerca de 60.000 'skills' públicas detectadas a comienzos de este año. "La ciberseguridad está entrando en una era completamente nueva", ha afirmado Marko.

Asimismo, la iniciativa tiene como objetivo reforzar la independencia tecnológica de ESET y la soberanía europea en materia de ciberseguridad, en un momento en el que el acceso a sistemas avanzados de IA está cada vez "más concentrado en manos de un reducido número de grandes compañías tecnológicas globales".

HASTA 1.000 INVESTIGADORES O INGENIEROS

En conjunto, la inversión de 40 millones de euros estará respaldada por un plan de contratación a tres años con el que ESET prevé ampliar su equipo de I+D hasta alcanzar los 1.000 investigadores e ingenieros.

"Esta inversión nos permite cubrir un área importante y asegurar el uso de la IA, desarrollar modelos de IA para ciberseguridad e incorporar capacidades autónomas en las operaciones de seguridad bajo supervisión humana", ha concluido el vicepresidente de IA de ESET, Juraj Jánosík.