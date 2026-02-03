España cierra 2025 con récord histórico: 96,8 millones de visitantes y 134.712 millones de euros en gasto

Archivo - Varias personas pasean por Las Ramblas, a 30 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

España registró en 2025 los mejores datos históricos del sector turístico, con un total de 96,8 millones de turistas internacionales (un 3,2% más que en 2024) y un gasto acumulado de 134.712 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,8% respecto al año anterior, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra de ingresos supera ampliamente los 126.282 millones de euros alcanzados en 2024 y consolida la tendencia de crecimiento del gasto por turista por encima del aumento en el número de llegadas, aunque con una moderación respecto al ritmo registrado en el ejercicio previo.

El Ministerio de Industria y Turismo asegura que estos datos de récord, tanto en gasto como en llegadas, consolidan la tendencia de crecimiento del gasto en destino por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, aunque algo más moderado en este 2025 que el pasado año.

"Una evolución estadística que va en la línea de la apuesta del Ministerio por la transformación del modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar y desestacionalizar los destinos y diversificar la oferta, en la línea de la Estrategia España Turismo 2030 aprobada en 2025", aseguran en una nota de prensa.

Reino Unido se mantuvo como el principal mercado emisor en términos de gasto, con 23.650 millones de euros (+4,9%), seguido de Alemania, con 15.831 millones (+2,0%), y Francia, con 11.613 millones (+5,9%).

En cuanto a llegadas, los principales países emisores fueron también Reino Unido (19 millones de turistas, +3,7%), Francia (más de 12,7 millones, -1%) y Alemania (más de 12 millones, +0,6%).

CATALUÑA LIDERA EN VISITANTES Y GASTO, SEGUIDA DE CERCA POR CANARIAS

Por comunidades autónomas, Cataluña se consolidó como el principal destino en 2025 tanto en afluencia como en facturación, al recibir cerca de 20,1 millones de turistas (+0,6%) y concentrar un gasto de 24.807 millones de euros (+4,5%).

Le siguieron en gasto Canarias, con 24.431 millones de euros (+6,8%), e Islas Baleares, con 21.058 millones (+5,2%).

En número de visitantes, tras Cataluña se situaron Islas Baleares y Canarias, ambas con 15,7 millones de turistas (con crecimientos del 2,6% y 3%, respectivamente).

El gasto medio por turista en el conjunto del año continuó al alza, en línea con la estrategia de apuesta por un turismo de mayor calidad y sostenibilidad.

DICIEMBRE MANTIENE LA TENDENCIA POSITIVA EN GASTO

En el mes de diciembre de 2025, España recibió 5,3 millones de turistas internacionales (+0,42%), que generaron un gasto total de 8.006 millones de euros (+5,5% respecto a diciembre de 2024). El gasto medio por turista alcanzó los 1.514 euros (+5,0%), mientras que el gasto medio diario se situó en 167 euros (también +5,0%).

Los principales emisores por gasto en diciembre fueron Reino Unido (13,5% del total), Alemania (11,1%) y Francia (8,0%). Sin embargo, el gasto de turistas británicos cayó un 1,4% y el de alemanes un 6,2%, mientras que el procedente de Francia creció un 6,8%.

Por partidas, el gasto en actividades lideró con el 24,3% del total (+7,5%), seguido del transporte internacional (no incluido en paquete, 20,0%, +4,0%) y el alojamiento (17,6%, +9,5%).

El 52,2% del gasto en diciembre correspondió a turistas alojados en hoteles (+7,9%), mientras que el realizado sin paquete turístico creció un 6,5%. Por motivo, el ocio generó el 74,1% del gasto total (+2,2%).

En destinos, Canarias concentró el 27,8% del gasto en diciembre, seguida de Cataluña (16,9%) y Comunidad de Madrid (16,5%). El gasto cayó un 0,6% en Canarias, pero aumentó un 3,4% en Cataluña y un 14,0% en Madrid.