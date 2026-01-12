Eurostars se alía con Fideltour para impulsar su estrategia de fidelización mediante el uso de datos

Archivo - Eurostars Tower Madrid Fachada - EUROSTARS - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, la cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha anunciado un acuerdo estratégico con la tecnológica Fideltour para transformar su modelo de relación con el cliente.

El objetivo principal de esta alianza es centralizar la gestión de datos de los huéspedes para ofrecer una experiencia más personalizada y potenciar su club de fidelidad, Star Traveler Club.

Con este movimiento, la compañía busca elevar el peso de la venta directa y mejorar la recurrencia de sus clientes mediante una segmentación avanzada y una activación omnicanal.

La plataforma de Fideltour actuará como un Customer Data Platform (CDP) especializado, permitiendo unificar información de múltiples sistemas, marcas y geografías en un solo punto.

UN ENFOQUE BASADO EN EL CONOCIMIENTO REAL

La estrategia se aleja del modelo tradicional de descuentos puntuales para centrarse en un conocimiento profundo del perfil del viajero. Según ha explicado Marina López, directora corporativa de Grupo Hotusa, esta herramienta aporta la "especialización hotelera, escalabilidad y velocidad de activación" necesarias para mantener la coherencia de marca durante su expansión internacional.

La implementación tecnológica permitirá a Eurostars Hotel Company unificar perfiles creando registros dinámicos y precisos de cada huésped; mantener una eficiencia operativa, reduciendo duplicidades y mejorando la calidad del dato gestionado.

El sistema permitirá tratar datos anónimos y personalizar la experiencia desde las primeras fases de búsqueda, además permitirá mantener la identidad de cada hotel y la esencia del grupo en Europa, América y nuevos mercados.

El proyecto, que se desarrollará a lo largo de 2026, evolucionará desde la consolidación de las fuentes de información hasta la optimización continua de audiencias, posicionando el uso inteligente de los datos como un diferencial competitivo para Eurostars Hotel Company en el mercado global.