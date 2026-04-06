Fabricantes de fertilizantes dicen que de agravarse el conflicto podría cerrar alguna planta productiva

Agricultor en el campo - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las empresas fabricantes de fertilizantes en España han advertido que de continuar o de agravarse el conflicto en Oriente Medio, así como las interrupciones en las rutas comerciales, podría afectar a su actividad, ya que podría provocar el cierre de alguna planta productiva y poner en riesgo el adecuado suministro de fertilizantes para la próxima campaña de sementera, según informa en un comunicado.

En concreto, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe) ha señalado que en este contexto internacional están haciendo "grandes esfuerzos" para continuar con su actividad productiva para poder seguir ofreciendo productos a los agricultores, a pesar de los "altos costes" energéticos y de materias primas que están afrontando.

El conflicto en Oriente Medio está teniendo un impacto muy significativo, tanto en los mercados energéticos, como en la cadena de suministro mundial de fertilizantes, ya que el Estrecho de Ormuz es uno de los puntos estratégicos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, gas y fertilizantes y es un pilar clave para la agricultura.

Según los datos de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), en 2024 se exportaron cerca de 18,5 millones de toneladas de urea a través del Estrecho de Ormuz, mientras que la región del Golfo Pérsico cuenta con una producción muy importante de fertilizantes, representando Irán, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, en conjunto, el 23% del comercio mundial de amoníaco, el 34% del de urea y el 18% del de fosfatos amónicos.

De esta forma, aproximadamente, la mitad del comercio mundial de azufre, materia prima fundamental en la producción de fertilizantes fosfatados, circula por esa ruta.

Los fabricantes de fertilizantes han recordado que en los últimos años, España apenas ha importado urea de esos países, dado que los mercados de fertilizantes son globales, pero que cualquier interrupción puntual de suministro puede tener un efecto rápido en el mercado global y afectar a los costes de los fertilizantes.

Así, Anffe ha precisado que el conflicto en Oriente Medio ha empeorado aún más la "difícil situación" de la industria europea, que ya estaba sometida a una gran presión, con unos precios energéticos de los más elevados del mundo.

En este contexto, los fabricantes de fertilizantes han recordado que estos productos son "esenciales" para alimentar al mundo, ya que aproximadamente la mitad de la población mundial depende de cultivos producidos con fertilizantes minerales, por lo que consideran que es "vital" contar con una industria nacional de fertilizantes "sólida".

De esta forma, señalan que es "fundamental" garantizar el acceso de los agricultores a los fertilizantes para mantener una producción agrícola "estable y competitiva" a largo plazo, por lo que ven que es "necesario reforzar la ayuda a los agricultores y apoyar la resiliencia de la industria de fertilizantes".