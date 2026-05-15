Factorial adquiere YepCode y refuerza su presencia con una nueva oficina de ingeniería en A Coruña

El consejero delegado de Factorial, Jordi Romero. - FACTORIAL

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Factorial ha adquirido la empresa gallega YepCode y refuerza su capacidad con la apertura de una nueva oficina de ingeniería en A Coruña, en Galicia.

Con esta operación, Factorial impulsará integraciones inteligentes basadas en inteligencia artificial en entornos de software empresarial complejos, según explicó la compañía en un comunicado.

La plataforma de YepCode permite a los equipos construir, ejecutar y escalar integraciones y flujos de automatización a través de código asistido por inteligencia artificial que se ejecuta en entornos 'cloud' seguros y aislados.

De esta manera, la integración de YepCode impulsará las integraciones entre de IA de Factorial para que ejecuten flujos de trabajo de forma nativa, personalizaciones con IA para grandes clientes y el desarrollo de conectores para partners y marketplace, algo previsto para el cierre de 2026.

En paralelo, Factorial aprovecha la adquisición para abrir una oficina de ingeniería de Factorial en A Coruña que estará plenamente operativa en los próximos meses. Así, la empresa cuenta con cerca de diez ingenieros senior en Galicia y prevé al menos triplicar el equipo en la región a lo largo de este año.

"YepCode es la pieza de infraestructura que nos faltaba: permitirá a nuestros agentes descubrir y orquestar cualquier integración de forma autónoma, y a nuestros equipos y partners construir nuevos conectores en horas en lugar de semanas", apuntó el consejero delegado de Factorial Jordi Romero.