La compraventa de viviendas baja un 2,2% en marzo lastrada por la venta de viviendas nuevas

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones, lastrada por las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron a un ritmo de dos dígitos, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el tercer mes del año, la compraventa de viviendas encadena tres meses consecutivos de retrocesos después de que en enero y febrero bajara un 5% y un 0,5%, respectivamente.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en marzo fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas, que cayeron un 10,2% interanual, hasta las 13.057 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas usadas crecieron un 0,2%, hasta las 48.238 operaciones, la cifra más alta en un mes de marzo desde el inicio de la serie, en 2007.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en marzo fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.500 operaciones, un 1,6% menos que en marzo de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 10,4%, hasta un total de 3.795 transacciones.

En tasa intermensual (marzo sobre febrero), la compraventa de viviendas subió un 2,7% gracias al incremento de las operaciones sobre viviendas usadas, que aumentaron un 5,1%, frente al descenso en un 5,4% de las compraventas de viviendas nuevas.

En el primer trimestre del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,6%, con caídas del 5,3% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 1,8% sobre viviendas usadas.

NUEVE COMUNIDADES RECORTAN LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA

Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Andalucía fue la región en la que se realizaron más compraventas sobre viviendas durante el tercer mes del año, con 12.494, seguida de Cataluña (10.005), Comunidad Valenciana (9.193) y Madrid (7.193).

En ocho regiones se vendieron el pasado mes de marzo más viviendas que en igual mes de 2025 y en nueve se vendieron menos, principalmente en Cantabria, donde las compraventas de vivienda disminuyeron un 15,4%, y en País Vasco y Canarias, con descensos del 11,6% y del 8,9%, respectivamente.

Por contra, entre las ocho comunidades autónomas que presentaron avances interanuales en las compraventas de vivienda destacaron los incrementos de Castilla-La Mancha (+11,5%), Navarra (+8,2%) y La Rioja (+5,2%).

LAS FINCAS TRANSMITIDAS SUBEN UN 2,7%

Las fincas transmitidas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas con anterioridad, alcanzaron el pasado mes de marzo las 214.493 fincas, un 2,7% más que en igual mes de 2025.

Por compraventa se transmitieron un 1,5% más de fincas que un año antes, mientras que las transmitidas por donación bajaron un 4% interanual; las transmitidas por herencia subieron un 2,1%, y las operaciones por permuta disminuyeron un 17,7%.

El 86,7% de las compraventas registradas en marzo correspondieron a fincas urbanas y el 13,3% a rústicas. En el caso de las urbanas, el 57,5% fueron compraventas de viviendas.

El número de compraventas de fincas rústicas subió un 4,3% interanual y se situó en 16.324, y el de fincas urbanas, donde se incluyen las viviendas, aumentó un 1,1%, hasta las 106.572.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-compraventa-de-viviend...

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