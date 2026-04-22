La facturación de las empresas baja un 0,5% en febrero y suma dos meses de caídas

Archivo - Un hombre comprando productos en un comercio ambulante- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas bajó un 0,5% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en casi dos puntos el retroceso que experimentó en enero (-2,4%), según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la caída interanual de febrero, las ventas de las empresas encadenan dos meses consecutivos de descensos.

La disminución de la facturación de las empresas en febrero fue consecuencia del descenso interanual de las ventas en el suministro de energía eléctrica y agua (-8,4%) y en la industria (-2,7%).

Por contra, las ventas aumentaron un 2,9% interanual en el sector servicios y un 0,8% en el comercio.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas también bajó un 0,5% interanual en febrero, sumando también dos meses consecutivos de retrocesos.

Dentro de la serie corregida, las ventas subieron en los servicios (+3,1%) y en el comercio (+0,9) y bajaron en la industria (-2,7%) y en el suministro de energía eléctrica y agua (-5,1%).

LAS VENTAS BAJAN UN 0,2% EN EL MES

En valores mensuales (febrero sobre enero), la facturación empresarial bajó un 0,2% en la serie desestacionalizada, frente al descenso del 0,9% del mes anterior.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, dos presentaron tasas negativas y otros dos, positivas.

La industria registró el mayor aumento mensual de las ventas, con un avance del 0,6%, mientras que el suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos experimentó el mayor descenso (-2,3%).