La facturación de las empresas registra en enero su mayor caída en año y medio tras bajar un 2,4%

Archivo - Imagen de comercios en las rebajas de enero - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas bajó un 2,4% en enero en relación al mismo mes de 2025, su mayor descenso interanual en año y medio, concretamente desde junio de 2024, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de enero, las ventas de las empresas ponen fin, además, a ocho meses consecutivos de ascensos.

La caída de la facturación de las empresas en enero fue consecuencia del descenso interanual de las ventas en todos los sectores menos en los servicios, donde las ventas aumentaron un 2,4%.

El mayor descenso de la facturación lo protagonizó el suministro de energía eléctrica y agua (-8,5%), seguido de la industria (-6,3%) y de los servicios, que recortaron sus ventas un 6,3% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas bajó un 0,2% interanual en enero tras 16 meses consecutivos de ascensos.

Dentro de la serie corregida, las ventas subieron en los servicios (+3,3%) y en el comercio (+0,7%) y bajaron en la industria (-3,1%) y en el suministro de energía eléctrica y agua (-2,3%).

LAS VENTAS BAJAN UN 0,8% EN EL MES

En valores mensuales (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), la facturación empresarial bajó un 0,8% en la serie desestacionalizada, su mayor caída desde abril de 2025, cuando retrocedieron un 0,9%.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, sólo suministro de energía eléctrica y agua presentó una tasa positiva mensual, con un avance de las ventas del 0,6% respecto al mes anterior.

En el otro extremo, el mayor descenso se lo anotó el comercio, con una caída mensual de las ventas del 1,4%.