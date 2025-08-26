Fallece Ana María Jaume Vanrell, madre de la familia Escarrer, fundadores de Meliá Hotels International

Archivo - El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Juliá y su mujer Ana María Jaume en el Palacio de Congresos de Palma, a 22 de septiembre de 2022, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

Ana María Jaume Vanrell, madre de la familia Escarrer Jaume, ha fallecido en la madrugada de este lunes, según ha comunicado la propia familia.

Su pérdida se produce apenas nueve meses después del fallecimiento de su esposo, Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International.

En un comunicado, la familia ha expresado el "profundo vacío" que deja esta desaparición y ha recordado a Ana María Jaume por "su gran corazón, su enorme intuición y empatía", así como por "la generosidad con la que hacía que las personas cercanas se sintieran familia".

"Su recuerdo perdurará en nosotros y en los cientos de colaboradores y amigos a cuya lealtad y compromiso siempre supo corresponder con creces", subraya el texto difundido este lunes.

La familia ha señalado que tanto sus hijos -Magdalena, Ana, María Antonia, Mercedes, Sebastián y Gabriel-, como sus nietos y bisnietos, la recordarán "siempre con amor, admiración y agradecimiento".