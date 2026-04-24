Fetave y UNAV se incorporan a Cepyme y aportan un vocal en la junta y dos representantes en la asamblea. - FETAVE

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV), que comparten presidencia en César Gutiérrez, se han incorporado a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), tras el visto bueno de la junta directiva de la patronal de las 'pymes', que suma ya casi un centenar de miembros sectoriales de ámbito nacional, con cerca de 3.000 entidades de base.

Esta adhesión permite su participación en la estructura de gobierno, con un vocal en la junta directiva, cargo que ocupará Gutiérrez, y dos representantes en la asamblea general.

De este modo, a partir de ahora, ambas asociaciones tendrán representación en Cepyme, CEIM y CEOE, en concreto en el consejo de turismo, con lo que se comienza a dar cumplimiento al programa de trabajo con el que Gutiérrez alcanzó la presidencia de UNAV, que perseguía la "presencia institucional permanente en Administraciones y espacios empresariales clave".

Para Gutiérrez, la incorporación a la junta directiva de Cepyme bre "una nueva etapa" para la defensa de las pymes turísticas en el ámbito institucional y empresarial, ya que conecta con uno de los grandes objetivos de acercamiento y unión con UNAV: construir una representación más fuerte, más coordinada y con mayor capacidad de influencia.

"En un contexto en el que las agencias de viajes y los turoperadores necesitan estructuras sólidas que defiendan sus intereses, este paso permite reforzar la voz del sector dentro del ámbito empresarial español", ha asegurado el también copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viaje (Femav).