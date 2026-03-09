La filial de González Byass en EEUU advierte del impacto de sus marcas europeas en este mercado "estratégico"

Archivo - González Byass - GONZÁLEZ BYASS - Archivo

CÁDIZ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de González Byass USA, filial de la empresa bodeguera en el país norteamericano, Andrew Sinclair, ha señalado que EEUU es un mercado "estratégico" para esta empresa española, reconociendo que las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre un posible embargo comercial total con España impactaría en las marcas europeas que se comercializan en este país.

En declaraciones a Europa Press, Sinclair ha señalado que esta filial está manteniendo una perspectiva "mesurada y proactiva" respecto a este posible embargo contra España, advirtiendo que "estas amenazas trascienden los productos españoles para abarcar a Europa en general", ya que tales medidas "repercutirían inevitablemente en toda la Unión Europea, afectando cadenas de suministro, alianzas y mercados que sustentan el comercio transatlántico en vinos, espirituosos y más allá".

Para González Byass, "Estados Unidos sigue siendo un mercado estratégico clave" donde se han expandido "significativamente en los últimos años", no solo a través de sus bodegas españolas como Tío Pepe y Beronia, sino también mediante un portafolio diversificado que incluye vinos de Sudamérica y espirituosos mexicanos como Brandy Presidente.

Esta estrategia de aprovisionamiento "más amplia" los ha posicionado "con resiliencia", como ha señalado el CEO de la filial norteamericana, ya que "cualquier escalada impactaría en nuestras ofertas europeas, mientras que nuestras marcas premium sudamericanas y mexicanas continúan satisfaciendo la demanda en EEUU".

No obstante, ha señalado que "un embargo completo enfrentaría obstáculos legales, políticos y prácticos significativos", recordando que los tribunales estadounidenses "ya han limitado excesos ejecutivos en materia arancelaria en casos recientes".

"La historia demuestra que estas tensiones suelen derivar en diplomacia, respuestas de la UE y compromisos que protegen intereses compartidos", ha manifestado Andrew Sinclair.

González Byass cuenta con filiales en EEUU, México y Reino Unido, además de tener presencia en otros países con oficinas comerciales en Chile, Brasil, Polonía, en los países bálticos, China, Tailandia e Indonesia.