La Fira de l'Oli premia 12 aceites por su "excelencia, calidad y diversidad"

Imagen de la entrega de los premios - FIRA DE L'OLI D'OLIVA

LLEIDA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya de Borges Blanques (Lleida) ha premiado a 12 aceites con el galardón a mejores aceites de oliva virgen extra de la Fira, que busca reconocer "la excelencia, calidad y diversidad" del sector del aceite en el territorio.

El acto de entrega de premios ha tenido lugar la tarde de este viernes, y ha estado presidido por el director general de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía de la Generalitat, Joan Gòdia, que ha mostrado su voluntad de que el aceite gane reconocimiento, ha explicado el ente ferial en un comunicado.

"Queremos que el aceite esté tan reconocido como el vino, que la gente cuando vaya a los restaurantes tenga una carta de aceites, así como la creación de un distintivo para los establecimientos que cocinen con aceite virgen extra", ha defendido Gòdia durante la entrega de los galardones.

PREMIADOS

Los premios se han entregado en tres perfiles diferentes --Fruitat Verd Dolç, Fruitat Verd Amarg y Fruitat Madur--, y en cuatro categorías diferentes, que incluyen gran productor convencional, gran productor ecológico, pequeño productor convencional y pequeño productor ecológico.

Los ganadores han sido seleccionados tras un "proceso de evaluación especialmente minucioso y riguroso" impulsado por el Ayuntamiento del municipio, y que implica la recogida en físico de las muestras de aceite en 23 localidades diferentes entre Lleida y Tarragona.