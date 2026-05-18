Five Guys, Alsea y El Pòsit, galardonados en los III Premios Hostelería #PorElClima por impulsar la sostenibilidad

Premios Hostelería #PorElClima en Madrid - EUROPA PRESS

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Las cadenas de restauración Five Guys y el grupo Alsea, junto al grupo tarraconense El Pòsit han sido reconocidos en las categorías nacionales de los III Premios Hostelería #PorElClima por su compromiso con la acción climática.

En concreto, en esta tercera edición, cuya gala se ha celebrado esta noche en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, también han resultado premiados el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid (APEH-VA), además de 17 bares y restaurantes.

Los galardones, impulsados por Ecodes y Coca-Cola con el apoyo de Hostelería España, buscan distinguir a establecimientos e instituciones del sector que implementan medidas contra el cambio climático. En esta edición, el jurado ha analizado más de 700 establecimientos y cerca de 20.000 acciones, donde destacaron iniciativas de gestión de residuos, consumo responsable, movilidad sostenible, eficiencia energética y optimización del agua.

En la categoría de 'Impulso', el grupo Alsea ha sido premiado por movilizar a gran escala hacia modelos más sostenibles a cerca de 300 establecimientos de marcas como Vips, Starbucks, Foster's Hollywood o Gino's. La compañía ha identificado más de 7.000 acciones climáticas, destacando su participación en el programa de Bonos Climáticos de la iniciativa, lo que ha facilitado mejoras tecnológicas y reducción de emisiones.

La cadena de hamburgueserías Five Guys España ha recibido el galardón en la categoría de 'Acción' por la optimización de sus sistemas de climatización mediante domótica en locales piloto de Madrid y Barcelona. Tras su adhesión en 2023 con 32 locales, la firma ha logrado reducir el consumo energético en más de un 6% y las emisiones en un 3% automatizando el control de temperatura y la ventilación.

El director general de Five Guys España, Daniel Agromayor, ha celebrado este galardón, que coincide además con los 10 años de la llegada de la marca en España. "Este es un reconocimiento es muy emocionante, porque llevamos 10 años de esfuerzo, de venir a revolucionar la hostelería en España y ser cada vez más sostenible", ha señalado.

Mientras que el grupo El Pòsit, dirigido por Ángel Pérez, se ha hecho con el premio a la 'Innovación' gracias a su sólida trayectoria en sostenibilidad en sus locales de Tarragona y Cambrils. La empresa familiar, gestionada ya por la segunda generación, utiliza electricidad 100% renovable y ha logrado reducir la huella de carbono de uno de sus locales en un 30,58% en un año mediante la implantación de más de 30 medidas de eficiencia energética y ahorro hídrico.

Esther Morillas, Vicepresident Public Affairs, Communication & Sustainability de Coca-Cola de Europacific Partners Iberia, ha subrayado que la hostelería española "vuelve a demostrar su capacidad para liderar la transformación hacia modelos más sostenibles". "Los premiados de esta edición reflejan cómo la sostenibilidad se está integrando de forma real en la gestión diaria de los negocios, con acciones cada vez más eficaces, medibles y alineadas con la descarbonización del sector", ha destacado.

Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Almeida, ha recalcado que bares y restaurantes son un "sector clave" en la sociedad. "Como tal, debe dar un paso al frente en la descarbonización, como demuestran todas las empresas premiadas en esta edición. La sostenibilidad social, económica y medioambiental marcan la hoja de ruta del sector", ha asegurado.

"Los hosteleros ya éramos sostenibles, pero no lo sabíamos cuando la gente empezó hablar de sostenibilidad, pero para ello necesitamos el apoyo de las instituciones como el plan que se anunció hace una semana de 15 millones de euros para ayudar al sector a ser sostenible", ha indicado Almeida.

También han sido galardonados en esta edición a nivel autonómico El horno de Mel (Córdoba), Dinópolis (Teruel), Sa Botiga (Menorca), El Invernadero (Fuerteventura), Grupo Riojano (Santander), Restaurante Abuela Maravillas (Guadalajara), Soul Kitchen (Ávila), L'Algadir del Delta (Amposta), Grupo Gerardo Oter (Madrid), Los bares rojillos de Osasuna, Grupo Juan XXIII (Alicante), Restaurante Picón (Badajoz), Tamarindo (Ourense), La Ribera - Grupo Last Tour (Bilbao), Casa Eutimio (Lastres), Grupo Casa Tomás (Cartagena) y Delicatto (Logroño).

El director general de Ecodes, Juan Ortiz, ha subrayado durante la gala que "estos galardones muestran que la descarbonización del sector ya es una realidad tangible, con acciones concretas en eficiencia energética, gestión de residuos o movilidad sostenible". "Los premiados reflejan cómo la hostelería se está convirtiendo en un sector clave en la transición hacia una economía descarbonizada", ha reiterado.

ALIANZAS Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL

Más allá del ámbito empresarial, los premios también han reconocido en la categoría de 'Alianzas' al Laboratorio de Climatología del Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, liderado por Jorge Olcina, por aportar análisis científicos sobre los impactos climáticos y conectar la ciencia con el sector hostelero de la zona de Levante.

Por último, la APEH-VA ha sido distinguida en la categoría de 'Liderazgo' por facilitar la adhesión de cerca de 300 establecimientos vallisoletanos al proyecto, promoviendo la difusión de herramientas de sostenibilidad.

Una gala, que se ha celebrado en el Gran Teatro Príncipe Pío de Madrid, que ha contado con la presencia de Elena Pita, Directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto demográfico; y Núria Aymerich, Comisionada Especial para la competitividad industrial y pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria y Turismo.

De esta forma, actualmente esta iniciativa cuenta con cerca de 20.000 establecimientos adheridos, que han implementado más de 330.000 acciones dirigidas a reducir sus emisiones. En concreto, el estudio de los establecimientos participantes en esta edición -más de 700 negocios, con cerca de 20.000 acciones analizadas- muestra que la gestión de residuos continúa siendo el área con mayor grado de implementación, impulsada tanto por cambios de hábitos como por el marco normativo.