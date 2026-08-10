Eclipse 2026: rutas y precios en tren y autobús desde Madrid y Barcelona para quienes lo dejan para última hora

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

España será uno de los grandes escenarios para contemplar uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década en Europa, el eclipse solar que tendrá lugar este miércoles, 12 de agosto.

Ante el creciente interés que está despertando este acontecimiento, Omio, la plataforma de reservas multimodal, propone distintas rutas para que los viajeros puedan planificar su trayecto a uno de los puntos donde se pueda observar el eclipse.

Destacamos las rutas en tren y autobús para los que quieran organizar una escapada fuera de la región a los puntos más buscados partiendo desde Madrid y Barcelona, dos capitales que cuentan con buenas conexiones y ofrecen múltiples opciones de tren y autobús.

Aunque ya sea algo tarde, enseñamos las rutas recomendadas por Omio para los viajeros que dejan esto para última hora, y sin poder asegurar que se puedan conseguir los billetes teniendo en cuenta la alta demanda.

RUTAS RECOMENDADAS Y PRECIOS DESDE MADRID

De Madrid a Zaragoza: en tren desde 28 euros, con un tiempo estimado de 1h35m. En autobús el trayecto parte de los 24 euros, con una duración de 3h30m.

De Madrid a León: en tren desde 44 euros (2h6m) y en autobús desde los 26 euros (3h30m).

De Madrid a Valencia: el trayecto en tren cuesta desde los 25 euros (1h54m).

De Madrid a Oviedo: en tren desde 70 euros (3h11m), en autobús desde 48 euros (5h00m).

De Madrid a A Coruña: en tren desde 78 euros (3h36m), en autobús desde 51 euros (6h50m).

De Madrid a Santander: en tren desde 50 euros (4h20m), en autobús desde 46 euros (5h15m).

De Madrid a Bilbao: en tren desde 51 euros (5h10m), en autobús desde 44 euros (3h55m).

DESDE BARCELONA

De Barcelona a Zaragoza: en tren desde 30 euros (1h26m), en autobús desde 26 euros (3h30m).

De Barcelona a Valencia: en tren desde 34 euros (2h47m), en autobús desde 41 euros (3h50m).

¿SE PUEDE VER EL ECLIPSE EN MADRID Y EN BARCELONA?

El eclipse solar también podrá observarse desde Madrid y Barcelona, aunque ambas ciudades quedarán fuera de la franja de totalidad. Pincha aquí para acceder a nuestro simulador sobre cómo será en tu municipio fase a fase.

En la capital, el fenómeno se verá como un eclipse parcial, con una parte del Sol cubierta por la Luna durante el máximo del acontecimiento, mientras que en Barcelona también será visible de forma parcial, aunque con una magnitud inferior.

Por ello, quienes permanezcan en Madrid o Barcelona podrán contemplar el fenómeno sin necesidad de desplazarse, aunque aquellos que quieran disfrutar del eclipse en su máxima intensidad tendrán que viajar a zonas situadas dentro de la franja de totalidad. En este sentido, el aumento de la demanda podría complicar la disponibilidad de plazas en algunos trayectos hacia los principales puntos de observación.

CONSEJOS PARA VIAJEROS DEL ECLIPSE

Omio recomienda planificar la hora de llegada, conexiones de transporte y posible afluencia de viajeros, y comparar los medios de transporte disponibles.

Asimismo, la plataforma recomienda llegar con antelación siempre que sea posible, especialmente al tener en cuenta que algunas ciudades y zonas costeras podrían registrar una mayor demanda en los días previos al 12 de agosto.

En este contexto, los viajeros pueden valorar pasar la noche en el destino, ya que el transporte posterior al eclipse podría estar más concurrido, especialmente desde las zonas más populares.