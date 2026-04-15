El FMI y Argentina alcanzan un acuerdo sobre su plan de reformas que allana el desembolso de 847,7 millones

Archivo - Logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su sede de Washington (Estados Unidos). - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Argentina han alcanzado este miércoles un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda revisión del programa de reformas económicas del país, lo que abriría la puerta a que Buenos Aires acceda a unos 1.000 millones de dólares (847,4 millones de euros) en financiación.

Según ha explicado el organismo multilateral en un comunicado, el pacto está respaldado por el Programa de Servicio Ampliado del Fondo de 48 meses de duración. Una vez que el Directorio Ejecutivo del FMI dé su beneplácito, Argentina podrá disponer del capital.

El FMI ha destacado que el impulso reformista se ha reforzado en los últimos meses gracias a la aprobación por parte del Congreso argentino de los Presupuestos para 2026 y de varias leyes consideradas "clave".

Además, ha indicado que los ajustes en el marco monetario y cambiario han dado lugar a una "acumulación incipiente" de reservas que mejorará la capacidad de Argentina para enfrentar posibles 'shocks'.

"Aprovechando los impresionantes avances en materia de estabilidad, se alcanzaron acuerdos sobre un paquete de medidas sólido y equilibrado destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad exterior y el crecimiento, lo que propiciará un acceso oportuno y sostenible a los mercados", ha asegurado el FMI.