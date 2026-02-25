Fnac Darty entró en pérdidas en 2025 tras dejarse 67 millones de euros, pero mantiene el dividendo

Archivo - Vista de Fnac Darty en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de distribución minorista especializado en productos culturales, electrónica de consumo y electrodomésticos Fnac Darty obtuvo unas pérdidas netas atribuidas por operaciones en activo de 67 millones de euros en 2025, las cuales contrastaron con los beneficios de 43 millones de euros contabilizados doce meses atrás.

Según ha informado este miércoles la compañía, las cuentas apuntan a que de tenerse en cuenta los beneficios netos consolidados, se habría registrado un saldo negativo de 146 millones de euros versus 26 millones de euros de ganancias.

Los ingresos ascendieron en el ejercicio un 0,1%, hasta los 10.330 millones de euros, de los que 3.446 millones de euros se facturaron solo en el cuarto trimestre, un 0,3% menos en comparativa absoluta, pero un 0,1% más en métricas comparables.

En cuanto al origen por el conjunto de 2025, Francia generó el grueso de la cifra de negocio con 6.069 millones de euros, sin cambios, mientras que Italia aportó 2.584 millones de euros, un 0,9% menos, y Bélgica 631,2 millones de euros, un 1,9% más.

Después, en Portugal se realizaron ventas por 539 millones de euros, un 6,2% más, al tiempo que en España se redujeron un 5,3%, hasta los 295,6 millones de euros. En Suiza repuntaron un 2,4%, hasta los 211,4 millones de euros.

"2025 estuvo marcado por el lanzamiento de nuestro plan 'Beyond everyday', que nos permitió reafirmar nuestro compromiso con un comercio minorista de relevancia, acelerar nuestras ambiciones en términos de omnicanalidad, circularidad, desarrollo de servicios y expansión europea", ha afirmado el consejero delegado de Fnac Darty, Enrique Martínez, que definido la situación en Francia de "difícil".

"Para su primer año de integración, Unieuro ha logrado muy buenos resultados que nos hacen ser optimistas con el futuro. El aumento en el número de suscriptores a nuestros servicios, el crecimiento en las ventas online y en nuestras diversas geografías en Europa son verdaderos motivos de orgullo para 2025", ha añadido.

El grupo espera para 2026 una mejora del margen operativo corriente y del 'cash flow'. Los objetivos comunicados para 2025-2030 con el plan 'Beyond Everyday' se han confirmado, por lo que se continúa anticipando que el margen operativo se incremente al menos hasta el 3% para 2030. El 'cash flow' acumulado en dicho periodo será, como mínimo, de 1.200 millones de euros.

Asimismo, ha declarado un dividendo mínimo anual de 1 euro por acción con vistas a alcanzar una tasa de reparto de los beneficios del 40%. En este sentido, la dirección propondrá en la junta general del 27 de mayo un dividendo por dicha cantidad pagadero el 5 de junio.

OFERTA DE EP GROUP

EP Group, firma del multimillonario checo Daniel Kretínsky, lanzó el 26 de enero una oferta de adquisición por la totalidad de Fnac Darty que la valoraba en unos 1.100 millones de euros. EP Group, socio de Eroski en Caprabo, ya la controla al 28,5% a través de la filial Vesa Equity Investment.

EP Group pretende poner encima de la mesa 36 euros por título de Fnac Darty, equivalente a una prima del 19% respecto del cierre de mercado más reciente anterior a la presentación de la operación. Igualmente, abonará 81,09 euros por cada participación de Oceanes.

La firma de Kretínsky manifestó su intención de mantener las orientaciones estratégicas, el equipo directivo, la sede en Francia y la política de dividendos de Fnac Darty. Así, el consejo de administración de esta última ha recordado que valora "positivamente" dicha proposición.