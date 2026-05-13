El fondo ActusRayPartners eleva su posición corta en Amper hasta máximos del 0,92%

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

ActusRayPartners, firma de inversión con sede en Hong Kong, ha incrementado su posición corta en el capital de Amper hasta máximos del 0,92%, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El 'modus operandi' de un inversor bajista que opera con cortos implica que tiene que tomar prestadas acciones de un tercero para venderlas en los mercados y luego recomprarlas y devolvérselas a su dueño original. El beneficio así se obtiene cuando la cotización de un valor cae.

El porcentaje declarado por el fondo, un 0,1% más que la anterior posición comunicada, del 9 de marzo, supone contar con unos 20,9 millones de acciones de Amper que, al precio actual al que cotiza, de 0,20 euros, tiene un valor de 4,2 millones de euros.

Amper registró un beneficio neto de 4,4 millones de euros en 2025, lo que supone un descenso del 4,3% en comparación con los 4,6 millones de euros que obtuvo en el ejercicio anterior, según las cuentas presentadas por la compañía, que está revisando su plan estratégico, con nuevas proyecciones hasta 2028.

Entre enero y diciembre de 2025, la facturación del grupo ascendió a 281,7 millones, un 32,8% menos que en 2024, debido a la salida efectiva del negocio de servicios industriales.