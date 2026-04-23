Fundación Enaire dedica su IX Concurso de Relato Breve a los Grandes Vuelos de la Aviación Española

Relato Breve Fundación Enaire. - ENAIRE

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Enaire ha dedicado la novena edición del Concurso de Relato Breve 'Te lo cuento en el aire', una iniciativa que tiene el objeto de contribuir a la difusión de la cultura aeronáutica y reflejar su influencia en la sociedad, a los Grandes Vuelos de la Aviación Española, de los que este año se celebra el centenario.

Estos vuelos "marcaron los primeros hitos de la aviación españoles" entre 1926 y 1935. En concreto, en 1926, el avión Plus Ultra, un Dornier Wal, realizó el primer cruce del Atlántico Sur, con el vuelo Palos de la Frontera - Buenos Aires (Argentina).

El mismo año, la Escuadrilla Elcano realizó el vuelo Madrid-Manila con aviones Breguet XIX.

En 1927, la Patrulla Atlántida, con tres Dornier Wal, realizó el vuelo Melilla-Santa Isabel (Guinea) (15.047 km). En 1929, El Jesús del Gran Poder, un Breguet XIX, llevó a cabo el raid Sevilla - La Habana (Cuba), consiguiendo la segunda mayor distancia mundial y la primera marca de tiempo de un avión terrestre sobre el mar (27.000 km).

En 1931, Haya y Rodríguez, con un Breguet XIX despegaron de Tablada, Sevilla, y aterrizaron en Guinea en un solo tramo de viaje (4.572 km).

En 1932-1933, Fernando Rein Loring unió en un vuelo Madrid y Manila en dos ocasiones, primero con una Loring E II y meses después con una avioneta Comper Swift (15.130 km).

En 1933, el Cuatro Vientos, un Breguet XIX, transformado en superbidón, pilotado por Joaquín Collar y Mariano Barberán, unió Sevilla y La Habana (17.150 km). En 1935, Juan Ignacio Pombo unió Santander y México, con una British Klemm Eagle II (15.970 km).

El Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española es una iniciativa del Ejército del Aire y del Espacio que conmemora los principales logros de la aviación nacional entre 1926 y 1935.

Durante esos años, se reconoce la labor de los pioneros que impulsaron el nacimiento de la aviación moderna y situaron a España en la vanguardia de la aeronáutica mundial, estableciendo conexiones con Iberoamérica, Filipinas y África.

Los relatos breves que pueden participar en este concurso deben ser narraciones originales, escritas en español, y con una extensión mínima de 2.000 palabras y máxima de 2.500 palabras. Los relatos que no lleguen o sobrepasen esta extensión serán desestimados. Han de ser textos originales, inéditos y que no sean una copia ni modificación de ninguna otra publicación. Cada participante puede presentar un solo relato, pudiendo concursar todas las personas mayores de 13 años, de cualquier nacionalidad. Los relatos presentados no podrán concurrir simultáneamente a cualquier otro certamen.

El premio al mejor relato está dotado con 1.000 euros. Asimismo, si el jurado lo estima oportuno, se podrá conceder un accésit dotado con 500 euros (a descontar los impuestos correspondientes) a uno de los 30 relatos finalistas.

Además, Fundación Enaire publicará en su página web un libro digital recopilatorio de los 30 relatos finalistas, entre los que se encontrará el relato ganador y, en su caso, el accésit.

El plazo de admisión de relatos será del 23 de abril al 30 de septiembre de 2026.

A partir del 1 de octubre, una vez concluido el plazo para la recepción de los relatos, comenzará la fase de lectura y valoración por el jurado y en el mes de diciembre se comunicará el relato ganador.