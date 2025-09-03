La funeraria de mascotas Depet levanta 4,4 millones de euros para expandir sus centros en España

Archivo - Un perro en el área de perros de la playa de Llevant, a 21 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Depet, compañía de servicios funerarios para mascotas, ha levantado este miércoles una ronda de 4,4 millones de euros con el objetivo de impulsar la adquisición y modernización de centros de cremación en España.

La compañía ha detallado en un comunicado que la ronda ha quedado compuesta por 2,2 millones de euros de capital y otros 2,2 millones en forma de préstamo participativo, en tanto que la operación ha sido liderada por el Grupo Nogar, Agroalimentación Mendoza y Pérez Rumbao.

Por otra parte, cabe destacar que la entidad ya cerró una ronda de inversión por valor de cinco millones de euros en octubre de 2024 con el mismo objetivo de impulsar la estrategia de expansión.

"Depet espera finalizar 2025 con doce centros en su red", ha cifrado la compañía al hilo de su objetivo de seguir expandiendo ahora su red de crematorios y continuar el proceso de modernización de los mismos.

En un plano más amplio, desde Depet han indicado que su principal visión empresarial pasa por convertirse en el principal grupo de referencia en España en este sector.

Para lograrlo, buscan adquirir total o parcialmente crematorios ya establecidos, apoyándose en los profesionales que han contribuido a su crecimiento, en tanto que el grupo cuenta actualmente con nueve centros capaces de dar servicio a trece comunidades autónomas.

El proyecto aspira a ofrecer servicios funerarios de una "calidad comparable" a los destinados a humanos en la mayoría del territorio español (con una implementación sobre el 80% de la geografía nacional), para así brindar a las familias "el mejor servicio posible y asegurando un trato digno y respetuoso a sus mascotas".

El equipo de Depet está compuesto por más de 35 profesionales distribuidos por toda España y colabora con más de 1.000 clínicas veterinarias, según los datos que han aportado.

"Se estima que el mercado veterinario en España genera aproximadamente 2.600 millones de euros al año [...] De hecho, actualmente en España hay más mascotas registradas que niños", han traído a colación respecto al potencial del sector, así como que la regulación europea junto con la Ley de Bienestar Animal obligan a los dueños a cremar a sus mascotas tras su fallecimiento.

Sobre su sector funerario y la oportunidad de inversión, han argumentado que el volumen de mercado actual alcanza unas 700.000 cremaciones anuales distribuidas entre los 120 centros de cremación en España, en tanto que se espera que esta cifra se duplique en los próximos cinco años.