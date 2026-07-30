El Gobierno adjudica a Telefónica la red de radiocomunicaciones de emergencias del Estado por 328 millones

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica - TELEFÓNICA - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha adjudicado de nuevo a Telefónica el contrato para la prestación del Servicio Integral de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (Sirdee) por un importe de 328,18 millones de euros, impuestos incluidos.

El contrato se ha resuelto a favor de la oferta mejor valorada, con el objetivo de garantizar la continuidad y evolución de la red Sirdee, el sistema de radiocomunicaciones de voz y datos que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros servicios de emergencia en todo el territorio nacional, según figura en el Portal de Contratación del Sector Público.

Aunque la licitación se ha tramitado como un procedimiento negociado sin publicidad y está aún pendiente de formalización, la compañía que preside Marc Murtra vuelve a hacerse con uno de los contratos más relevantes de telecomunicaciones del sector público.

En 2021 la compañía ya se adjudicó el mantenimiento de este mismo servicio por 204,9 millones de euros, cuya formalización se conoció en 2023.

Dado que no constan accesibles los pliegos de cláusulas administrativas particulares, ni el pliego de prescripciones técnicas, ni tampoco el informe de valoración de las ofertas, el nuevo contrato --para el que se ha fijado un plazo de ejecución de 47 meses-- se enmarca en la misma línea de prestación del servicio que viene desarrollando la operadora en los últimos años.

RED OPERATIVA DESDE EL AÑO 2000

La red Sirdee, puesta en marcha en julio de 2000, nació para sustituir y homogeneizar las antiguas redes analógicas de la Policía Nacional y la Guardia Civil, proporcionando una plataforma común de radiocomunicaciones operativa tanto en situaciones de normalidad como en escenarios de crisis o emergencia.

Entre los objetivos del programa figura favorecer la cooperación, colaboración e interoperabilidad entre ambos cuerpos en cualquier lugar y situación, así como modernizar las telecomunicaciones de los servicios de seguridad y emergencias.

El programa Sirdee tiene como finalidad prestar el servicio de radiocomunicaciones de voz y datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se ha ido adaptando a nuevas tecnologías, entre ellas la banda ancha.

Gracias a esta red se han modernizado las salas de operaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil y se han mejorado los sistemas de gestión de emergencias y comunicación entre los distintos cuerpos de seguridad.

Esta infraestructura se utiliza en la atención de situaciones de emergencia y crisis y se ha consolidado como una herramienta relevante para la coordinación entre los servicios de seguridad y protección civil.

MAYOR OPERATIVO DE LA HISTORIA

Este servicio exclusivo de comunicaciones para misiones críticas del Ministerio del Interior que Telefónica gestiona desde el año 2000 desplegó entre el 6 y el 12 de junio de 2026 el mayor operativo de su historia durante la visita del Papa a España.

Más de 15.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado --incluyendo Policía Nacional, Guardia Civil y Agrupación de Tráfico, así como miembros de la Casa Real y de Presidencia del Gobierno, entre escoltas, agentes de seguridad ciudadana y personal en los centros de mando-- estuvieron conectados en todo momento y sin incidencias a través de Sirdee, según la información a la que tuvo acceso Europa Press.

Desde la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) se ha monitorizado el comportamiento de la red durante los siete días del evento, en los que ha soportado el mayor y más complejo despliegue policial registrado hasta la fecha en España, muy por encima de otros acontecimientos de gran relevancia como la cumbre de la OTAN de 2022.

La SGSICS proporciona comunicaciones seguras, instantáneas y resilientes para todos los agentes, lo que confirma a Sirdee como un referente a nivel internacional en calidad de servicio e innovación en comunicaciones de seguridad y emergencia.

A preguntas de Europa Press, Javier López Gutiérrez, director de Telefónica Defensa y Seguridad, indicó a este respecto: "La visita del Papa supuso un desafío extraordinario para las comunicaciones de seguridad del Estado, pero hemos actuado en línea con nuestro compromiso de ser la mejor vía de acceso a las tecnologías digitales. Actualmente, Sirdee da cobertura a más del 95% del territorio nacional y cuenta con más de 120.000 usuarios pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, logrando que el Ministerio tenga la mejor red para responder con éxito ante situaciones de emergencia, alta concentración de usuarios y necesidades de coordinación institucional".