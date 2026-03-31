El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros el nombramiento de Inés Olóndriz como presidenta de la AIReF

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Inés Olóndriz de Moragas (c), comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha formalizado este martes el nombramiento de Inés Olóndriz como presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras el respaldo ya otorgado por la Comisión de Hacienda del Congreso la semana pasada.

Olóndriz ocupa actualmente el cargo de secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y previamente ha desempeñado el cargo de analista senior del equipo de Sovereign & International Public Finance de S&P Global .

Igualmente, ha trabajado en gestión financiera y gestión pública en el Ayuntamiento de Barcelona, ejerciendo como directora de Financiación entre 2002-2011 y compatibilizando el cargo con el de directora de Presupuestos durante el período 2008-2009.

Así, Olóndriz llega al cargo de presidenta de la AIReF para ocupar la vacante que ha dejado Cristina Herrero tras seis años de mandato, el máximo legal.

Su respaldo en la Comisión de Hacienda no fue unánime, al contrario que Herrero, y ha contado con los votos en contra de PP y Vox y la ausencia de Junts. El nombramiento fue respaldado por el apoyo de PSOE, Sumar, Bildu, PNV y BNG, que en la comisión conforman la mayoría absoluta de 19 votos que Olóndriz necesitaba para ejercer el cargo.