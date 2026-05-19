El Gobierno autoriza 137 millones hasta 2029 para los programas de viajes y termalismo del Imserso

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MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El consejo de ministros ha autorizado este martes nuevos compromisos de gasto por importe de 137 millones de euros con cargo a los ejercicios 2027, 2028 y 2029 para permitir al Imserso la contratación, prórroga y tramitación de los programas de viajes de turismo y termalismo social para personas mayores.

En concreto, el Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que se autorizan los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con cargo al capítulo II 'Gastos corrientes en bienes y servicios', para el correcto funcionamiento de los servicios en el programa 'Envejecimiento activo y prevención de la dependencia'.

Así, la cifra total de nuevos compromisos se divide en 64,3 millones de euros referidos a la tramitación de distintos expedientes de contratación y prórroga y los 72,6 millones de euros restantes para la tramitación anticipada de otros.

Por ejercicios futuros, los nuevos compromisos para 2027 suman el mayor importe, con 94,7 millones de euros, muy por encima de los 36,3 millones de euros para 2028. Por su parte, 2029 dispone de 5,9 millones de euros de esta partida.

Tal y como refleja un comunicado del Ministerio de Hacienda, además, resulta necesario someter a la decisión del Consejo de Ministros la elevación del límite de compromiso de gasto sobre el crédito presupuestario para el capítulo II 'Gastos corrientes en bienes y servicios' del citado programa para el ejercicio 2027.

Por su parte, el presupuesto para 2026 del mencionado capítulo II, a nivel de vinculación, del programa 'Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia', es de 112,7 millones de euros.