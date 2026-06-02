El Gobierno autoriza ayudas para organismos y programas internacionales de carácter agrícola y pesquero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar cinco contribuciones por un valor total de 152.041 euros a distintos organismos y programas internacionales de carácter agrícola, ganadero y pesquero, que se consideran de interés para España.

El departamento que lidera Luis Planas realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, cinegéticos, pesqueros, de desarrollo rural y de la industria agroalimentaria y de la alimentación.

Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones que son de interés para España porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición en las mismas.

Las cinco aportaciones autorizadas este martes son: Estrategias de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO (99.000 euros), Programa Cooperativo Europeo de Recursos Fitogenéticos (26.000 euros), Asociación Europea de Ciencia Animal (14.641 euros), Punto Focal Europeo para Recursos Genéticos Animales (6.400 euros) y Consejo Consultivo para los Mercados (6.000 euros).