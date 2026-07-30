El Gobierno evaluará los daños en el campo tras los incendios para aprobar ayudas a agricultores y ganaderos

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la presentación del Informe de consumo alimentario en España 2025, en la sede del Ministerio, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno evaluará los daños en el sector agrario tras los incendios forestales registrados en el país antes de aprobar posibles ayudas específicas para los agricultores y ganaderos afectados, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien ha apelado a la necesidad de alcanzar un "pacto frente a la emergencia climática".

Durante su intervención, Planas ha evitado ofrecer cifras concretas sobre el impacto económico de los fuegos porque los afectados no han podido aún tramitar los partes de siniestro a través de los seguros agrarios.

No obstante, el ministro ha avanzado que el Ejecutivo adoptará "las medidas correspondientes" una vez que disponga de "una fotografía de conjunto" sobre los daños sufridos, al tiempo que ha valorado de forma positiva que algunas comunidades autónomas hayan comenzado a aportar agua y alimento a la ganadería afectada.

En relación con el origen de los fuegos, el ministro ha defendido la labor de los productores del campo tras lamentar la "tensión en relación con una mala política" en el uso de maquinaria que pudiera estar tras algún conato, remarcando que "la inmensa mayoría de nuestros agricultores y ganaderos no solo respetan las normas, sino que son las personas que cuidan de nuestro medio rural".

UN PACTO "SIN IDEOLOGÍAS" FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

Ante el contexto de temperaturas extremas que afecta a España y Europa, Planas ha reclamado a la sociedad y a los partidos un "pacto frente a la emergencia climática que no tiene nada que ver con ideologías políticas ni ningún planteamiento partidista, sino que es una necesidad de supervivencia de nuestra sociedad".

En este sentido, ha destacado los instrumentos económicos desplegados por el Ejecutivo para la adaptación del campo, entre los que figuran 350 millones de euros anuales para la ganadería extensiva, más de 500 millones para la modernización sostenible del regadío y la partida "récord" de 315 millones de euros destinada al apoyo de los seguros agrarios.

Asimismo, el ministro ha recordado la aportación de más de 1.100 millones de euros anuales a los ecorregímenes para favorecer la agricultura regenerativa, subrayando el papel de las nuevas técnicas genómicas autorizadas en la Unión Europea para desarrollar semillas y plantas más resistentes a la baja pluviometría o a las temperaturas más altas.

A la espera del balance definitivo, Planas ha precisado que las cosechas ya recogidas, algunos cultivos permanentes y especialmente las zonas de pasto han sido los principales damnificados, añadiendo que en los últimos dos años la superficie agraria estricta "no ha superado el 9% del total de lo quemado", concentrándose la mayor parte del impacto en masa forestal y monte bajo.

Finalmente, el titular de Agricultura ha alertado sobre la gravedad del calentamiento global citando registros excepcionales como los casi 32 grados alcanzados por la boya de Dragonera (Baleares), así como alteraciones pesqueras extraordinarias como la presencia de atún rojo en Irlanda o la compra de pulpo al Reino Unido.