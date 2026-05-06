El Gobierno mantiene una tercera reunión con el sector turístico ante la situación en Oriente Próximo. - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha mantenido este miércoles una tercera reunión de seguimiento con el sector turístico ante el conflicto bélico en Oriente Próximo, en un contexto marcado por el posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán.

Así lo ha informado el departamento gubernamental en redes sociales, donde ha lanzado el siguiente mensaje: "Gracias por el diálogo constante. Condenamos esta guerra y defendemos la paz".

Este encuentro ha tenido lugar casi dos meses después de la primera reunión del 17 de marzo, en la que participaron representantes de Aena, y las patronales nacionales CEOE y Exceltur, junto con los sindicatos UGT y CCOO, así como los organismos internacionales ONU Turismo y el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo (WTTC).

El pasado marzo, durante la Comisión de Industria y Turismo, Rosario Sánchez ya afirmó que la intención de la Secretaría era reunirse con el sector cada dos semanas, a petición de la propia industria.

Este mismo miércoles, las aerolíneas españolas han querido mandar un mensaje de tranquilidad a los pasajeros sobre posibles repercusiones de la guerra en los vuelos. Iberia, Vueling, Volotea y Air Europa han confirmado que mantienen con normalidad la planificación de sus operaciones de cara a este verano, por lo que han descartado recortes o cancelaciones de vuelos.

En declaraciones recientes del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, España tiene "plena capacidad para afrontar el suministro energético del transporte aéreo", en un contexto de altos precios del combustible por el conflicto en Oriente Próximo, aunque también avisó de la "interdependencia" con respecto a los aeropuertos de otros países.