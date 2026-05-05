El Gobierno usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de Presupuestos

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha desvelado que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario que ha generado la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

Es una de las conclusiones que el organismo fiscalizador ha extraído de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio de 2024, que aunque ha sido aprobada con una opinión favorable se han manifestado "salvedades o incidencias" que el Tribunal insta a corregir.

Una de ellas es que la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos "ineludibles" de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al considerar que no comprometían el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de fondos europeos.

El Tribunal expone que esta actuación del Gobierno se llevó a cabo bajo unos fundamentos jurídicos "que deberían haber quedado mejor justificados", pues el organismo entiende que existe "una incertidumbre" sobre la aplicabilidad en 2024 de limitaciones al uso de los créditos sobrantes de los fondos europeos para financiar modificaciones presupuestarias fuera de dicho servicio.

En lo que respecta a las obligaciones en pensiones, el Tribunal de Cuentas también apunta que la prórroga presupuestaria ha venido provocando que el presupuesto siga siendo el mismo que el fijado para 2023, algo que ya en 2024 provocó una infravaloración neta de esta partida de 1.008,4 millones de euros.

LA SEGURIDAD SOCIAL SUPERA LOS 106.000 MILLONES DE DEUDA

Además de estos movimientos en el pago de pensiones, el organismo presidido por Enriqueta Chicano ha vuelto a advertir que el patrimonio neto negativo de la Seguridad Social vuelve a situarse por octavo año consecutivo en negativo y ya supera los 106.000 millones de euros.

El informe apunta que el balance de la Seguridad Social se financia principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 asciende a 126.170,2 millones de euros, un 7,91 % del PIB. Con este panorama, el Tribunal de Cuentas ha vuelto a incidir en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del Sistema a medio y largo plazo.

Otros apuntes que deja el informe es que el saldo principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. La institución destaca la existencia de un "importante déficit estructural" en el ámbito de la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, el cual alcanza los 2.677,3 millones de euros.