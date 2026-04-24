Grenergy ficha a María Rodríguez para liderar su área de Sostenibilidad

María Rodríguez, directora del área de Sostenibilidad de Grenergy - GRENERGY

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha incorporado a María Rodríguez Gismero como nueva directora de Sostenibilidad, que regresa al grupo de renovables tras su paso por el equipo global de ESG de Mercados de Santander CIB, para asumir el liderazgo de este área, que ya impulsó en sus inicios, informó la compañía

Ingeniera de Montes, Rodríguez cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad y una sólida trayectoria internacional en Asia, Europa y América, que abarca mercados de capitales ESG, alta dirección corporativa, consultoría, auditoría y trabajo de campo.

Anteriormente, también trabajó durante más de una década en Rainforest Alliance, tanto en Europa como sobre el terreno en Asia, dentro de la división Forestal, con foco en gestión responsable de bosques.

EL grupo de renovables destacó que la misión de Rodríguez será la de "escalar un área clave para la compañía e impulsar iniciativas que se traduzcan en resultados concretos con impacto real en el negocio, en el entorno natural y en las comunidades locales".

El departamento de Sostenibilidad se integra dentro del área de Estrategia & Capital Markets, liderada por Daniel Lozano, miembro del Comité de Dirección de la compañía.

Lozano indicó que, en un contexto de mayores desafíos en sostenibilidad y buen gobierno, Grenergy "reafirma su compromiso de avanzar en una agenda clave para generar valor a largo plazo, tanto en el ámbito empresarial como en el social y el medioambiental".

Grenergy presentó en 2023 su ESG Roadmap 2024-2026, en el que definió objetivos y líneas de actuación concretas para consolidar su liderazgo en sostenibilidad dentro del sector energético.

En 2025, la compañía dio un paso más en esta hoja de ruta con la publicación de sus políticas de Cambio Climático y Biodiversidad, la actualización de su plan de descarbonización -alineado con su apuesta por el almacenamiento y su compromiso Net Zero 2040- y la realización de un análisis TNFD para identificar riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza.