El grupo de alimentación Danone gana 1.825 millones en 2025, un 9,7% menos, y mejora el dividendo

Archivo - Logo de Danone. - DANONE - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés de alimentación Danone obtuvo un beneficio neto atribuido de 1.825 millones de euros en 2025, lo que representa un retroceso del 9,7% respecto del resultado contabilizado por la multinacional un año antes.

Las ventas se quedaron en los 27.283 millones de euros, un 0,3% menos, principalmente, por efectos de divisas (-5%) y de perímetro (-0,4%), mientras que la hiperinflación arrojó un impacto positivo del 0,6%.

De su lado, la facturación aumentó un 4,5% en cifras comparables, que excluyen el tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable, gracias a una subida del 2,1% en los precios y del 2,5% en los volúmenes comercializados.

Por regiones geográficas, las ventas aumentaron un 2,2% en Europa, hasta los 9.779 millones de euros, mientras que en América del Norte bajaron un 4%, hasta los 6.316 millones de euros.

Después, en Asia, Oriente Medio y África disminuyeron un 1,4%, hasta los 4.444 millones de euros, aunque en China, el norte de Asia y Oceanía repuntaron un 7%, hasta los 3.953 millones de euros. En Latinoamérica se contrajeron un 7,8%, hasta los 2.792 millones de euros.

Los ingresos de la división de productos lácteos se redujeron un 2,3% interanual, hasta los 13.158 millones de euros, pero los del negocio de nutrición especial crecieron un 3,8%, hasta los 9.277 millones de euros. Sin embargo, las ventas del segmento de aguas cayeron un 2,6%, hasta los 4.848 millones.

Ya solo en el cuarto trimestre, la cifra de negocio de Danone fue de 6.684 millones de euros, un 0,5% menos en métricas absolutas, pero un 4,7% más en comparables.

"Seguimos obteniendo buenos resultados, ampliando nuestro margen operativo recurrente, mejorando la ratio de beneficios operativos netos y generando un sólido 'cash flow', al tiempo que transformamos la empresa y reinvertimos en capacidades, ciencia e innovación", ha afirmado el consejero delegado de Danone, Antoine de Saint-Affrique.

"De cara al 2026, en un mundo que sigue siendo volátil, mantenemos la disciplina y el compromiso total con nuestro enfoque científico y centrado en el consumidor y el paciente. Comenzamos el año con confianza, en línea con la ambición a medio plazo que nos hemos fijado", ha abundado.

PREVISIONES, DIVIDENDO Y RENOVACIONES

Danone prevé que las ventas comparables se incrementen entre un 3% y un 5%, con los ingresos operativos recurrentes creciendo más rápido que las ventas. Además, se ha mejorado el dividendo en un 4,7%, hasta los 2,25 euros. El mismo se abonará el 6 de mayo.

La compañía propondrá en la junta de accionistas del 23 de abril renovar el mandato de Gilles Schnepp, Valérie Chapoulaud-Floquet y Sanjiv Mehta como miembros del consejo de administración.