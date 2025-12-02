El grupo italiano de moda Prada completa la compra de Versace por 1.184 millones de euros

Archivo - Fachada de la tienda de Versace en Calle Serrano, a 11 de abril de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo italiano de moda Prada ha completado este martes la compra por 1.375 millones de dólares (1.184 millones de euros) de la totalidad del capital de la marca de lujo Versace, hasta ahora propiedad de la estadounidense Capri Holdings.

Según una nota de prensa de Capri Holdings, el pago se ha realizado en efectivo tras acometerse algunos ajustes desde el desembolso inicial previsto de 1.250 millones de euros. La compañía ha indicado que empleará los fondos obtenidos en la amortización de deudas.

"Esta transacción reducirá considerablemente nuestro índice de apalancamiento y proporcionará una mayor flexibilidad financiera tanto para invertir en nuestro crecimiento como para repartir capital entre los accionistas en el futuro", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Capri Holdings, John Idol.

"De cara al futuro, creemos que estamos en camino de estabilizar nuestro negocio este año a la vez que establecemos una base sólida para volver al crecimiento en el año fiscal 2027", ha añadido el directivo de la empresa propietaria de Michael Kors o Jimmy Choo.

En abril se anunció que la contraprestación final, que incluía pérdidas fiscales anteriores, se determinaría al cierre de la operación sujeta a correcciones basadas en el capital de trabajo neto y la posición financiera neta.

Capri Holdings ya indicó entonces que cubriría ciertos gastos de la operación con 1.500 millones de euros de nueva deuda a través de 1.000 millones de euros en préstamos a plazo y 500 millones de euros en líneas puente.