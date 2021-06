La GSMA anuncia en el MWC los 22 ganadores de los premios Glomo 2021

Las empresas asiáticas copan las categorías de los galardones

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La GSMA ha anunciado este miércoles los 22 ganadores de los premios Global Mobile (Glomo) 2021, en el marco de la celebración del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona, que valoran "la innovación de empresas y personas que impulsan en la rápida evolución" de la industria móvil.

En un comunicado, el director general de la GSMA, John Hoffman, ha destacado que en estos momentos "es más importante que nunca reunirse para dar reconocimiento a la increíble innovación e ingenio que da forma a nuestra industria".

El premio CTO's Choice ha sido para Rakuten Mobile por 5G OpenRAN en Kubernetes; la mejor infraestructura de red móvil ha sido para Huaewi por la serie BladeAAU; el mejor avance en tecnología móvil para Telenor y sus socios por la solución autónoma 5G de múltiples proveedores "más diversa del mundo", y el mejor avance en redes y software móvil ha sido para BroadForward, por habilitar el núcleo híbrido 4G-5G con la primera solución de señalización convergente del mundo.

La mejor solución de seguridad y autenticación móvil ha sido para Zariot, por una SIM global con protección de señalización a la nube, y el premio a la asociación de industria 5G para el Ministerio de Ciencia y TIC, SK Telecom, KT y LG Uplus por 5G Korea, la clave de la innovación regional.

El mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados ha sido para Telenor Digital por 'Millom - Engage with customers where they spend time'; la mejor innovación para la economía conectada ha sido para China Southern Power Grid 5G+Smart Grid; la mejor innovación móvil para el ser humano conectado para Fjord (diseño e innovación de Accenture Interactive) y The Scott-Morgan Foundation por "Verbal Spontaneity - Personality Retention; y la mejor innovación móvil para la vida conectada para VisualCamp por SeeSo, SDK de seguimiento ocular basado en la IA.

El mejor teléfono inteligente ha sido el Samsung Galazy S21 Ultra 5G; el premio a la innovación en dispositivos disruptivos ha ido para ARM, por el desarrollo de procesadores para dispositivos móviles, y el mejor dispositivo de consumo conectado ha sido para Voldafone Smart Tech por Curve, el rastreador GPS inteligente.

El premio a la mejor innovación móvil para mercados emergentes ha sido para Huawei por RuralStar Pro; la mejor innovación móvil de apoyo en situaciones de emergencia o humanitarias ha sido para IrisGuard UK Ltd; la mejora para la accesibilidad e inclusión ha sido para SK Telecom, Google y la Administración del Patrimonio Cultural; el de acción climática ha sido para KT por AirMap, y la contribución móvil destacada ha sido para Rainforest Connection y Huawei.

Por su contribución destacada a la industria móvil ha recibido el premio Fred Hillebrand; por la diversidad en la tecnología TIM Brasil, y como mejor innovación para la respuesta y recuperación del Covid-19, el ganador ha sido el hospital de la Amistad China-Japón y Huawei por la solución de telemedicina 5G para el Covid-19.