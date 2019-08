¿Qué es una guerra de divisas y por qué EEUU acusa a China de manipular el yuan?

Actualizado 06/08/2019 15:20:02 CET

A 100 yuan banknote is placed beside a U.S. 100 dollar banknote in this illustrative photograph taken in Taipei - REUTERS / NICKY LOH / REUTERS - Archivo

MADRID, 6 Ago. (EDIZIONES) - Este mismo lunes, el yuan registró su mínimo respecto al dólar desde 2018, superando la barrera de los 7 yuanes por cada 'billete verde'. Esto desató que la Administración Trump acusara a China de manipular su moneda: le designó de manera oficial como "manipulador de divisas" y anunció que llevaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) esta situación para "eliminar la injusta ventaja competitiva". Todo ello en un contexto de sanciones a China y medidas proteccionistas en los últimos meses por ambos países. El hundimiento de la moneda china se produce apenas unos días después de que Trump amenazase a Pekín con imponer aranceles adicionales del 10% a 300.000 millones de dólares de productos chinos en septiembre. Los aranceles, una medida proteccionista, supone la aplicación de un impuesto en forma de 'recargo' al producto extranjero que, de esta forma, se ve encarecido y pierde competitividad frente a sus competidores. Por otro lado, ¿qué beneficios produce contar con una moneda más 'barata' respecto a otra? Exportaciones más baratas e importaciones más caras. Facilita la venta de productos nacionales a otros mercados, al ser más baratos en el extranjero, y al encarecerse las compras de extranjeros, se estimula el consumo de producto nacional. ¿CÓMO SE PUEDE DEPRECIAR UNA MONEDA? Las autoridades monetarias pueden influir en el comportamiento de sus monedas en el mercado de divisas para provocar su depreciación de distintas formas. ¿Cómo? Rebajando los tipos de interés, poniendo en circulación más dinero, o actuando en el propio mercado de divisas vendiendo la propia y comprando otras. En el caso de China, es su autoridad monetaria, el Banco Popular de China (BPC), quien fija un punto medio de horquilla de cambio del yuan. Este lunes lo situó en 6,9225 yuanes por dólar, el canje más débil desde diciembre de 2018. A partir de esta referencia, existe un rango de oscilación diaria del 2% del tipo de cambio. La evolución a la baja de la divisa china y el contexto de guerra comercial provoca que este rango 'tire' hacia abajo, abaratando aún más el yuan frente al dólar. EL YUAN, AÚN MÁS BARATO ESTE MARTES Este martes, el BPC ha fijado el punto medio de oscilación diaria en 6,9683 yuanes por dólar este rango, debilitándose el tipo de cambio hasta los 7,0585 yuanes por dólares, marcando un nuevo mínimo en once años. Sin embargo, firmas de análisis financiero como IG destacan que esta rebaja es "más baja de lo que esperaba el mercado" y la "fuerte emisión de deuda pública en el mercado 'offshore' de 30.000 millones de yuanes, unos 3.785 millones de euros al cambio actual". Un "QE a la inversa", interpretan, pues con este movimiento de emisión de bonos se busca absorber liquidez en lugar de inyectarla. Eso sí, lejos de ver en esa decisión un intento de "encauzar la situación con EEUU", los analistas creen que se trata de "un mecanismo de moderación para tener la situación bajo control", ya que dejar caer la moneda incontroladamente, subrayan, podría desencadenar una fuga de capital extranjero.