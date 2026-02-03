Hiperber factura casi un 7% más, con 235 millones, y eleva su plantilla a 1.443 empleados en 2025

Imagen de un supermercado de Hiperber - HIPERBER

ALICANTE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Hiperber ha cerrado 2025 con una facturación de 235,1 millones de euros, un 6,9% más respecto a 2024, cuando alcanzó los 219,9 millones.

Este incremento es del 5,77% en términos de tiendas comparables, teniendo en cuenta que gran parte de las nuevas aperturas se han hecho en el último tramo del ejercicio.

Además, ha aumentado su plantilla hasta los 1.443 empleados en 2025, lo que supone un crecimiento del 11,3% en comparación con el año anterior (1.296).

Así lo ha destacado la empresa en un comunicado, en el que ha detallado que en 2025 ha reforzado su presencia territorial con la apertura de nuevos centros en Cocentaina, Cheste, Totana y Tavernes de la Valldigna.

De este modo, ha cerrado el ejercicio con 89 supermercados en funcionamiento en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y las nuevas aperturas realizadas han supuesto la incorporación de 6.691 metros cuadrados de superficie de venta. Por ello, la cadena ha alcanzado 85.000 metros cuadrados de sala de ventas, un 8,5% más que en 2024.

Según la compañía, las aperturas han venido acompañadas de un aumento en el número total de compras realizadas, una cifra que se ha situado en 18,2 millones de clientes atendidos en 2025, frente a los 17,1 millones del año anterior, "lo que supone una mejora del 6,10%".

"Estos datos reflejan que cada vez más consumidores confían en el modelo Hiperber, basado en la libertad de elección del consumidor entre primeras marcas y una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo", ha apuntado la empresa, que ha resaltado que sigue "apostando" por secciones asistidas como carnicería, charcutería, pescadería o frutería, "que ofrecen un servicio profesional y productos frescos de proximidad".

PLATAFORMA LOGÍSTICA DE NOVELDA

Durante 2025, Hiperber ha continuado con las obras de ampliación de su plataforma logística ubicada en el municipio alicantino de Novelda, en el marco de un "proyecto clave para mejorar la operativa y la eficiencia en la distribución".

Esta nueva nave, de 8.000 metros cuadrados, se sumará a las instalaciones ya existentes hasta alcanzar una superficie total de 20.000 metros cuadrados. La finalización de esta ampliación está prevista para el presente ejercicio, lo que permitirá a la compañía "reforzar" capacidad logística y "acompañar" la expansión de su red de tiendas.

Desde Hiperber subrayan que han mantenido su "compromiso con la sostenibilidad" al integrar, "de forma sistemática, medidas de eficiencia energética en todas las nuevas aperturas realizadas durante 2025".

"Cada nuevo establecimiento ha sido equipado con sistemas de refrigeración de bajo consumo, iluminación eficiente y mejoras constructivas orientadas a minimizar el impacto ambiental", han recalcado, para luego incidir en que estas actuaciones forman parte de una "estrategia global" para "avanzar hacia un modelo de supermercado más responsable, eficiente y respetuoso con su entorno".

NUEVAS APERTURAS EN 2026

De cara a este ejercicio, Hiperber tiene previstas dos nuevas aperturas en la provincia de Valencia, fruto de la adquisición de dos supermercados de la cadena Economy Cash. El primero de ellos, ubicado en la calle Font dels Brulls de Ontinyent, se convertirá en el segundo establecimiento de la compañía en esta localidad y abrirá sus puertas a mediados de febrero. Por otro lado, el segundo centro se encuentra en el municipio de Benaguasil, en el carrer Fray Luis Amigó, y su apertura está prevista para marzo.

El consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha afirmado que "los resultados de 2025 reflejan el esfuerzo de todo el equipo y la confianza" de clientes: "Hemos seguido creciendo de forma ordenada, abriendo nuevas tiendas, reforzando nuestras infraestructuras y consolidando nuestro modelo de proximidad. En 2026 vamos a continuar en esta línea, con nuevos proyectos que nos permitirán seguir ampliando nuestra red y nuestra contribución al entorno social y económico en el que operamos".