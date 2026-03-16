Los huevos disparan un 22% su precio en el último año, seguido por zanahorias y cebollas

Archivo - Huevos en una tienda - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los huevos disparan su precio un 22,2% de media desde marzo de 2025, seguido por zanahorias y cebollas, siendo los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA, según los datos de Facua-Consumidores en Acción en el que analiza la evolución de los precios entre febrero y marzo 2026 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol.

En concreto, los huevos medianos se han convertido en el alimento que más ha aumentado de precio, siendo en Dia donde más se han encarecido, donde la docena de su marca propia ha pasado de 2,10 a 3,10 euros (un 47,6% más).

Las zanahorias, por su parte, cuestan actualmente un 21% más que hace un año, mientras que el encarecimiento de las cebollas ha sido del 13,5% en este mismo periodo. También han registrado un aumento de precio significativo los limones (11,5%), la leche entera (4,4%), el aceite de girasol (4,3%), las manzanas golden (4,1%), el arroz redondo (0,2%) y la harina de trigo (0,2%).

De los productos analizados, el litro de aceite de oliva es el producto que más ha bajado de precio en el último año, con una caída del 11,8%. Por su parte, los champiñones laminados acumulan una bajada del 9%, las patatas un 5,2%, las peras conferencia un 4,1%, las uvas blancas un 4,1%, los ajos un 4,1%, los macarrones un 2,5%, las lentejas pardinas un 2,4%, las naranjas un 1,7% y las lechugas iceberg un 1,4%.

ZANAHORIAS, PERAS CONFERENCIA Y PATATAS, LO QUE MÁS SUBE EN MARZO

Por su parte, las zanahorias, las peras conferencia y las patatas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes.

En este periodo, el kilo de zanahorias ha experimentado de media un incremento de precio del 15%. La mayor subida se ha registrado en Mercadona, Aldi y Eroski, donde ha pasado de 1,15 euros en febrero a 1,35 euros en marzo (un 17,4% más).

Por su parte, las peras conferencia se han encarecido un 6,7% en las últimas semanas, protagonizando la subida más acusada en Eroski, con un 15,6% de incremento (de 1,99 en febrero a 2,30 euros en marzo), mientras que la malla de naranjas (4 kg.) es un 4,6% más cara de media que hace unas semanas. La mayor subida se ha dado en Aldi, donde ha pasado de 3,39 euros en febrero a 4,19 euros en marzo, un 23,6% más.

Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las lechugas iceberg (4,4%), las cebollas (4,2%), la malla de patatas (3,9%), los macarrones (2,3%), el aceite de oliva (1,5%), la harina de trigo (1,2%), el aceite de girasol (1,2%), los ajos (0,8%) y el kilo de arroz redondo (0,05%).

Entre los alimentos que cuestan de media en marzo menos que en febrero está la leche entera (-0,4%), las lentejas pardina (-0,5%), las uvas blancas (-0,9%), los limones (-1,5%), los huevos (-2,4%) y las manzanas golden (-6,2%).