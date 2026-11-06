IAG gana un 16% menos hasta septiembre por combustible, con 2.264 millones, y prevé bajada de capacidad

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

IAG registró un beneficio después de impuestos de 2.264 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,2% menos que el mismo periodo de un año antes, limitado por el impacto el encarecimiento del combustible y las disrupciones operativas como consecuencia del conflicto militar de Oriente Próximo, tal y como ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según la curva de combustible a fecha de 3 de noviembre de 2026, el coste de combustible alcanzaría 8.900 millones de euros en 2026, lo que supone 300 millones de euros más que los previstos a finales de julio (8.600 millones de euros).

En el terreno de los ingresos, el 'holding' aeronáutico facturó 25.808 millones de euros, un 2,3% más, de los que 22.662 millones provenían por ingresos del pasaje (+2,9%), mientras que el beneficio de explotación fue de 3.334 millones, lo que representó un descenso del 15,2% con respecto a un año antes.

De su lado, los gastos de explotación alcanzaron los 22.474 millones de euros (+5,5%), lastrado por los 6.400 millones de euros en gastos de combustible y derechos de emisión, cifra un 18,6% superior al ejercicio previo.

Además, el grupo ha destacado su sólido balance, con un apalancamiento neto de 0,6 veces a 30 de septiembre, además de un significativo flujo de caja libre que respalda la remuneración continuada al accionista.

La deuda neta se situó en 4.220 millones de euros a finales del noveno mes, por debajo de los 5.948 millones de euros de un año antes.

En los meses de verano, la fuerte demanda y las tarifas sólidas en todas las aerolíneas de IAG impulsaron un crecimiento de los ingresos del 4,5%, registrando una cifra récord de 9.744 millones de euros.

Asimismo, los costes del combustible aumentaron un 30% frente al verano pasado, lo que supone un incremento de 570 millones de euros, mientras que las incidencias en el control del tráfico aéreo, los fallos del sistema de equipajes de Heathrow y los problemas de mantenimiento en todo el sector aumentaron las disrupciones operativas y los costes no relacionados con el combustible.

"Estamos bien encaminados para alcanzar un margen de explotación antes de partidas excepcionales para el año completo de al menos el 12%, dentro de nuestro rango objetivo a través del ciclo, y proporcionar retornos adicionales a nuestros accionistas", ha valorado su consejero delegado, Luis Gallego.

Todas las aerolíneas del grupo --British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus y Level-- sufrieron un efecto adverso por el encarecimiento del combustible a partir de marzo. Este impacto se contrarrestó parcialmente gracias a la política de coberturas de combustible del grupo, junto con las medidas adoptadas en materia de ingresos y costes.

Sobre las españolas, Iberia registró un beneficio de explotación de 978 millones de euros entre enero y septiembre, un 9% menos que un año antes, mientras que Vueling alcanzó los 303 millones de euros de beneficio, un 17,4% inferior.

Además, transportaron a 92,6 millones de pasajeros a lo largo del acumulado, un 0,2% más, mientras que la ocupación del 86,1% se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,3%.

Según IAG, el mercado doméstico español ha sido "competitivo" y sus aerolíneas han obtenido resultados "relativamente buenos" gracias a sus sólidas posiciones en sus mercados principales. Así, Vueling aumentó su capacidad un 7,3% en sus mercados principales, mientras el el crecimiento de Iberia fue del 18% al reasignar capacidad de Oriente Medio, lo que ejerció presión sobre los 'yields', debido principalmente a una ventana de venta mucho más reducida.

En otras regiones, ha destacado el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, mientras que Europa ha sido más complicado por el elevado crecimiento de la capacidad de la competencia. Por su parte, en la región de África, Oriente Medio y Sur de Asia, la capacidad disminuyó un 19% al tercer trimestre, ya que dejó de operar vuelos a numerosos destinos del Golfo.

Durante los primeros nueve meses, el grupo recibió cinco aviones --entre ellos un A321XLR a Iberia--, todos ellos libres de cargas, y se financiaron cuatro aviones que se entregaron el año anterior. Además, ejercitó opciones de compra de 10 aviones de la familia Airbus A320neo para su entrega en 2030 y de 10 aviones Boeing 737 para su entrega en 2028 y 2029. "Los pedidos proporcionarán flexibilidad para la sustitución o el crecimiento en el corto radio y se asignarán dentro del grupo en una fecha más próxima a la entrega", ha explicado la compañía.

PREVÉ UNA BAJADA DE CAPACIDAD ANUAL Y RECIBIRÁ MENOS AVIONES

En el actual escenario, IAG ha señalado que la capacidad será ligeramente inferior en 2026 con respecto a 2025, frente a la estabilidad estimada anteriormente, debido a la ausencia de capacidad en Oriente Próximo, al impacto de las disrupciones registradas hasta la fecha en sus aerolíneas.

No obstante, sigue esperando un buen crecimiento de los ingresos, ya que el 85% de las reservas previstas para el cuarto trimestre ya están garantizadas. Por su parte, las del primer trimestre de 2027 se presentan actualmente "muy sólidas".

Además, los costes unitarios excluido el combustible del ejercicio completo de 2026 ahora se prevén que aumenten alrededor de un 1%, como consecuencia del impacto de las disrupciones durante los últimos meses, así como del efecto de una capacidad operada inferior a la prevista.

Por otro lado, la inversión en inmovilizado de 2026 será de 3.100 millones de euros. En este momento, IAG espera la entrega de 12 aviones en 2026, frente a los 16 indicados en los resultados semestrales, como consecuencia del retraso en la entrega de tres Boeing 737 a Vueling y de un Airbus A321neo a British Airways.

ELEVA UN 10% EL DIVIDENDO A CUENTA CON CARGO A 2026

Tal y como anunció ayer, IAG aprobó la distribución de un dividendo bruto a cuenta de 0,053 euros por acción con cargo a los resultados financieros de 2026, lo que supone un aumento del 10,4% más con respecto al ejercicio previo. La fecha de abono será a partir del 7 de diciembre.

La intención de la matriz de Iberia, Vueling y Level es incrementar cada año su dividendo total en línea, en términos generales, con la inflación a largo plazo, abonándose aproximadamente la mitad como dividendo a cuenta y la otra mitad como dividendo complementario.

En 2025, el dividendo total de IAG ascendió a 0,098 euros por acción, lo que representó un aumento del 8,9% con respecto al año anterior y fue de un total de 441 millones de euros. En este caso, el abono del dividendo complementario fue de 0,050 euros por acción, hasta un importe de 22 millones de euros.

Por otro lado, la compañía se encuentra en el último tramo, de 500 millones de euros, de su programa de recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros, que está previsto que finalice en febrero de 2027, antes del anuncio de nuestros resultados del ejercicio completo de 2026.