Iberia acuerda con los sindicatos los términos de un ERE voluntario que suprimirá 996 empleos

Archivo - Un avión de Iberia despegando. - Iberia - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aerolínea Iberia, los sindicatos de vuelo SEPLA, SITCPLA, STAVLA, Candidatura Independiente, UGT vuelo y CCOO vuelo, y los sindicatos de tierra CCOO, UGT y ASETMA han acordado este lunes las condiciones para un ERE voluntario que extinguirá hasta 996 contratos.

Según ha informado la compañía, el ERE se ha cerrado con organizaciones que suponen el 92% de las secciones sindicales. El mismo se saldará con la salida de 106 pilotos, 137 tripulantes de cabinas de pasajeros (TPC) y 753 trabajadores de tierra.

El pacto alcanzado contempla bajas incentivadas para todos los colectivos con un importe de 35 días, con un tope de 30 mensualidades y un mínimo de una anualidad.

Igualmente, incluye la prejubilación con salario regulador en función del colectivo, a partir de los 61 años en caso de los empleados en tierra y los pilotos, y de 58 años para los tripulantes de cabina.