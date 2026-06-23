IG4 Capital dispone de los fondos para asumir el control de Raízen mediante un canje de deuda por efectivo

Archivo - Cartel de la brasileña Raízen frente a una de sus fábricas. - RAIZEN - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

IG4 Capital ha asegurado este martes que cuenta con los fondos necesarios para canjear por efectivo la deuda de Raízen que le permitirá controlar más del 50,1% del capital social del fabricante brasileño de etanol a partir de caña de azúcar.

"No se trata de un rumor del mercado; nuestra oferta está sobre la mesa, estamos negociando y podemos ofrecer una solución ya a quienes deseen", ha explicado el socio fundador de IG4 Capital, Paulo Mattos, en una entrevista con 'Bloomberg'.

El directivo ha sostenido que IG4 tiene hasta marzo de 2027 para comprar la deuda y ha indicado que respetará el plan de reestructuración ya aprobado. El mismo prevé que Raízen convierta el 45% de su deuda en, aproximadamente, el 80% del capital social.

Mattos ha destacado que no adoptará una actitud hostil hacia los acreedores o los accionistas y que las condiciones de la operación, incluido el precio, serán negociables. No obstante, ha avisado de que el importe será, con toda probabilidad, inferior al de mercado.

IG4 desea hacerse con el control de Raízen y nombrar un nuevo equipo, no solo limitarse a ofrecer a los acreedores asesoramiento o financiación. La firma cree que el grupo de acreedores está demasiado fragmentado y presenta demasiados conflictos como para que la reestructuración funcione sin un inversor principal.

La compañía tiene previsto destinar las acciones que obtenga a un fondo de inversión, ofreciendo a los acreedores la opción de recibir efectivo, participaciones de dicho vehículo inversor o derivados vinculados a una venta futura.

"Las negociaciones están más avanzadas con algunos bancos de forma individual, y una parte importante de ellos quiere acciones del fondo, mientras que otros solicitan derivados. Ya estamos negociando el precio y el volumen con esos bancos", ha afirmado el consejero delegado de IG4, Hélio Novaes.

Raízen obtuvo a principios de mes el consentimiento de los acreedores para reestructurar extrajudicialmente una deuda de 65.140 millones de reales (11.002 millones de euros). La empresa, propiedad conjunta de Shell y Cosan, se ha visto afectada por apuestas fallidas en el etanol y los combustibles de aviación, los altos tipos de interés de Brasil y unas cosechas escasas.

EXPOSICIÓN ESPAÑOLA

Tal y como adelantó Europa Press el pasado 11 de marzo, Banco Santander y BBVA son los principales acreedores españoles de Raízen. La primera entidad y sus filiales tienen una exposición a las operaciones de la energética de 374,6 millones de euros procedente de fondos de renta fija y avales para la exportación y comercialización de electricidad.

De su lado, la sucursal de BBVA en Nueva York se anotó un impacto de 201,7 millones de dólares (177,3 millones de euros) derivado de un plan de pensiones a largo plazo con un horizonte inversor fijado en 2030. Ambos bancos se han sumado al plan de reestructuración.