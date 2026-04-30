Imaz (Repsol) descarta un 'evento de liquidez' para su negocio de 'Upstream' en el corto plazo

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que la compañía no tiene intención de acelerar un evento de liquidez de su negocio de 'Upstream' en Estados Unidos en el corto plazo, pese a considerar que los fundamentales operativos han mejorado en los últimos meses.

"Ahora, no tengo prisa por entrar en un evento de liquidez en este contexto", afirmó Imaz en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer trimestre del año, subrayando que, además, su socio en el negocio, el fondo EIG, está "totalmente alineado" con ello.

El directivo destacó que, a pesar de que el trabajo para el salto al mercado estadounidense de la filial está hecho, ahora mismo Repsol se siente "muy cómoda", apoyándose en la evolución positiva de sus activos, con las expectativas a futuro en Venezuela tras el desbloqueo de la situación o el crecimiento previsto de la producción en Alaska.

De esta manera, bajo este escenario, Imaz apuntó a una mejora progresiva de la producción en el corto y medio plazo, independientemente de la evolución de los precios de las materias primas.

"No estoy diciendo que esto sea correcto, estoy diciendo que este es nuestro análisis y es nuestra expectativa, así que estamos cómodos en la situación actual, y no vamos a saltar a un evento de liquidez en el corto plazo", subrayó.

En cuanto a la valoración del negocio, consideró que los factores coyunturales no alteran significativamente el interés de los inversores, a pesar de esa revalorización del crudo por la actual situación de tensión por el conflicto en Oriente Próximo, ya que éstos tienen "la visión a largo plazo del negocio".

NO A LA "VENTAJA OPORTUNISTA" DE VER EL PRECIO DEL PETRÓLEO ALTO.

Por ello, defendió priorizar la mejora estructural frente a aprovechar el contexto de precios elevados del crudo. "Así que creo que esta visión es, en nuestra opinión, más importante que tomar la ventaja oportunista de ver el precio del petróleo alto para saltar al mercado", dijo.

La salida a Bolsa en Estados Unidos para este año era una opción que se contemplaba cuando se dio entrada en el capital de la filial al fondo EIG, con una participación del 25%.

En los últimos meses, Imaz ha señalado en varias ocasiones que el grupo trabajaba en ese "evento de liquidez" para su filial de 'Upstream' en este año, ya sea mediante una salida a Bolsa, una fusión inversa con una empresa que cotice en Estados Unidos o la entrada de un nuevo inversor privado.

De todas maneras, la compañía ha dejado claro en repetidas ocasiones que no tenía prisa en ello y que la "línea roja" en la operación sería la de "mantener el control y el 51% de la participación en este negocio".