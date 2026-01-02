Incarlopsa crece en embutidos tradicionales tras comprar Embutidos Bricio

Sede de Incarlopsa - INCARLOPSA

Embutidos Bricio mantendrá su marca y continuará operando con entidad propia MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Serlopi, empresa matriz de Incarlopsa, compañía familiar española dedicada a la producción y elaboración de productos cárnicos porcinos, refuerza su negocio de embutidos tradicionales con la compra de Embutidos Bricio, según informa en un comunicado.

En concreto, la compañía se ha hecho con el 100% del capital social de Embutidos Bricio, histórico productor fundado en 1988 y especializado en productos procedentes del porcino blanco.

En virtud del acuerdo, Embutidos Bricio mantendrá su nombre comercial, y su adquisición permitirá a Incarlopsa ampliar su catálogo de productos.

En 2024 Embutidos Bricio produjo 1,3 millones de unidades de sus productos, alcanzando una facturación de 4,4 millones de euros.

El consejero delegado de Incarlopsa, Jesús Loriente, se ha congratulado por esta adquisición. "Queremos crecer desde lo que ya funciona: tradición, calidad y proximidad al consumidor, y Embutidos Bricio aporta una especialización y un saber hacer que nos complementa a la perfección. Nuestra intención es mantener su esencia y darle recorrido, sumando recursos e innovación donde aporten valor", ha subrayado.

Con esta operación, Incarlopsa consolida su posición en el segmento de embutidos tradicionales y avanza en su plan de crecimiento responsable, garantizando continuidad, empleo y desarrollo en el ámbito local, al tiempo que potencia su apuesta por la combinación de tradición e innovación.