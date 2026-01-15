Inditex cierra su histórica tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña tras casi 51 años abierta al público

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Inditex ha decidido cerrar su histórica tienda Zara de Juan Flórez en A Coruña tras casi 51 años abierta al público al no encajar con la propuesta comercial actual del grupo, según han informado a Europa Press en fuentes de la compañía.

Se trata de una tienda emblemática para la compañía, ya que su fundador, Amancio Ortega, comenzó su andadura empresarial con Zara en dicho establecimiento el 9 de mayo de 1975.

Así, la compañía cerrará dicha tienda, que cuenta con una plantilla de 11 empleados y una superficie de 300 metros cuadrados, el próximo 30 de enero, una vez comunicada su decisión a los empleados y a los propietarios del inmueble, según ha adelantado 'La voz de Galicia'.

"La apertura de este establecimiento marcaba un antes y un después en la trayectoria de una empresa hasta entonces dedicada a la confección y distribución textil", subraya el grupo en la información del 50 aniversario de Zara.

Las mismas fuentes han asegurado que los 11 trababajadores afectados por el cierre serán reubicados en otras tiendas de A Coruña, donde Inditex cuenta con 20 tiendas de todas sus marcas comerciales (contando con el Zara de Juan Flórez que estará operativo hasta el 30 de enero) entre establecimientos a pie de calle y de los de centro comercial.

En el caso concreto de Zara, además de Zara Compostela, donde se abrirá un 'Zacaffé' el 31 de enero, el grupo tiene otros dos en los centros comerciales Marineda City y Cuatro Caminos.

En los últimos años, la compañía ha llevado a cabo múltiples proyectos de reforma, actualización y mejora de su espacio comercial en A Coruña, que por su condición de sede es un campo de pruebas de sus iniciativas comerciales y colecciones.

Por ejemplo, el concepto de 'El Apartamento' (llevado a Serrano el pasado otoño) y la actual imagen de las tiendas Zara Man se testaron en A Coruña antes de exportarse a otras ciudades de todo el mundo. También desde hace algunos años se abre en Zara Compostela una pop-up navideña con una instalación especial y prendas y artículos de la colección de Navidad de Zara y Zara Home.

En 2024, Bershka estrenó su nueva imagen diseñada por el prestigioso estudio de arquitectura italiano OMA en el centro comercial de Marineda City, al tiempo que Massimo Dutti ha reformado recientemente su flagship de Juana de Vega y Oysho ha acometido reformas y ampliaciones de sus establecimientos de Plaza de Lugo y de Marineda City, así como Pull&Bear y Stradivarius en el mismo centro comercial.