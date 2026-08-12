Indra activa un comité de crisis tras el terremoto en Colombia y despliega ayudas para sus trabajadores

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Indra Group ha activado un comité de crisis para evaluar el posible impacto en sus profesionales, sus instalaciones y sus operaciones en Colombia tras el terremoto y actuar en consecuencia, según han informado fuentes de la compañía a Europa Press.

El grupo de tecnología y defensa cuenta con 3.150 profesionales en Colombia, de los que solo 337 están localizados en las zonas más afectadas por el seísmo.

Así las cosas, la compañía ha podido contactar y comprobar la limitada afectación de todos sus profesionales, al tiempo que ha indicado que sí han resultado damnificados algunos familiares y viviendas de los trabajadores.

Tampoco se han visto perjudicados ninguno de los 16 centros de trabajo de la compañía en el país, ni sus operaciones.

Indra ha trasladado su solidaridad y condolencias a los afectados y ha puesto en marcha un dispositivo especial de ayuda a sus profesionales en Colombia con varios ejes: contribuir a la reubicación de afectados, ayudar a restablecer la conectividad, ofrecer ayuda psicológica y realizar donaciones de alimentos y otros bienes de primera necesidad.

Adicionalmente, la compañía ha lanzado una campaña interna para movilizar a voluntarios especializados en el país para apoyar la logística de las ayudas a nivel nacional y promover la solidaridad de sus profesionales en todo el mundo, facilitando las donaciones y aportaciones a través de Cruz Roja y el Banco de Alimentos en Colombia.

Asimismo, Indra ha manifestado su solidaridad a las autoridades colombianas, a las que ha ofrecido su apoyo y colaboración.

DONACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y ELEMENTOS PRIORITARIOS

La compañía ha puesto en marcha una donación de insumos médicos y elementos prioritarios para las comunidades afectadas y va a realizar, a través de Hispasat, una donación para prestar servicios de conectividad y datos mediante su red de satélites a 42 municipalidades del Valle del Cauca, una de las zonas más afectadas por el terremoto.

Un equipo de profesionales de Indra se trasladará hasta el Valle del Cauca para instalar, en las próximas 48 horas, las antenas necesarias para restablecer las comunicaciones.

Por último, Indra ha puesto a disposición de las autoridades colombianas su experiencia en seguridad y sus soluciones tecnológicas y aplicaciones para la gestión de emergencias, utilizadas en catástrofes como las crisis del Covid, la dana de Valencia, el tsunami de Indonesia o el huracán Katrina.

COMPROMISO CON COLOMBIA Y CON SUS PROFESIONALES

Tras 30 años de presencia en el país, Colombia ocupa un lugar especialmente relevante para Indra, lo que refuerza su compromiso de acompañar al país en este momento de gran dificultad.

Para Indra, tal y como ha detallado, es también "fundamental" garantizar la integridad, seguridad y salud de sus profesionales en todo el mundo, para lo que cuenta con diferentes soluciones tecnológicas.

Por ejemplo, la compañía dispone de un centro de control integrado de seguridad, operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año, desde el que se centraliza la gestión de los diferentes subsistemas y aplicaciones de seguridad física a nivel internacional.

Además, cuenta con el servicio de geolocalización de emergencias Silodes, un sistema que permite localizar y comunicarse con los usuarios ante posibles situaciones de riesgo, como desastres naturales, ataques terroristas, pérdida de contacto en regiones remotas o durante desplazamientos.