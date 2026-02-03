Indra Group, Piedrafita y The Next Pangea se incorporan a Asturias Hub Defensa

Indra (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias Hub Defensa, asociación empresarial de tecnología de Asturias para el desarrollo de la industria de la defensa, ha anunciado este martes la incorporación de tres nuevas entidades estratégicas: Indra Group, Piedrafita Systems y The Next Pangea.

Esta ampliación del Hub supone un avance "significativo" en la consolidación de la Asturias como un nodo de referencia para la industria de defensa en España, con compañías tractoras muy significativas, según una nota de prensa de la citada asociación empresarial.

La misma ha resaltado que con ello dan un impulso a su misión de conectar industria, innovación y talento, favoreciendo la colaboración público-privada y el desarrollo de proyectos de alto impacto.

"La incorporación de Indra Group, Piedrafita Systems y The Next Pangea reúne en el Hub una combinación especialmente valiosa: capacidades industriales de primer nivel, soluciones especializadas para plataformas terrestres e innovación tecnológica disruptiva", ha resaltado la directora del Asturias HUB de Defensa, Carolina Díaz.

"Así, consolidamos el crecimiento del ecosistema regional en defensa, seguridad y tecnologías duales y reforzamos nuestra ambición de impulsar la colaboración entre la industria nacional de defensa con impacto real desde Asturias", ha agregado.

De Indra Group, se ha indicado que este líder tecnológico global en defensa, seguridad y sistemas críticos cuenta con un "ambicioso" plan de expansión en Asturias, que incluye la consolidación de un centro de producción en Gijón y el compromiso con la generación de empleo de calidad y estable -la compañía prevé incrementar su plantilla en la región hasta los 850 profesionales en 2027-.

Por su parte, Piedrafita Systems, empresa industrial con una sólida trayectoria en el desarrollo e integración de soluciones tecnológicas avanzadas para vehículos militares, y con la apertura de un centro de Nuevas Tecnologías en la región, busca compartir sus capacidades en digitalización de sistemas, trazabilidad y mantenimiento predictivo, así como en la integración de sistemas críticos de defensa, impulsando la transferencia de conocimiento y fomentando la innovación colaborativa.

La empresa asturiana de base tecnológica The Nex Pangea, por su lado, se adhiere al ecosistema para reforzar el ámbito de aplicaciones de Inteligencia artificial y nuevos materiales aplicados a optimización productiva y de mantenimiento, así como nueva sensórica avanzada, todo ello ya con aplicaciones en el Ejército del Aire y del Espacio.

"Estas incorporaciones marcan un punto de inflexión: Asturias no quiere solo participar en la industria de defensa, quiere liderar capacidades estratégicas", ha remarcado Díaz.

Esta ha apuntado que desde el Hub van a acelerar la puesta en marcha de iniciativas que generen impacto industrial y autonomía tecnológica, "situando a la región en el radar nacional e internacional", ha destacado.