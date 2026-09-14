Indra participa en la definición de los futuros sistemas de defensa cuánticos a través del proyecto Adequade

Adequade - INDRA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra participa en la definición de los futuros sistemas de defensa cuánticos a través del proyecto europeo Adequade (Advanced, Disruptive and Emerging Quantum technologies for Defense), según ha indicado en un comunicado este lunes.

Puesto en marcha en 2022, este consorcio ha integrado a 31 socios de ocho países de Europa en una iniciativa coordinada por la francesa Thales y pilotada por las principales empresas del sector de la defensa en el continente, en particular, Indra, la italiana Leonardo y Diehl Defence.

Adequade ha concluido el pasado junio con la consolidación de avances "clave" para la definición de los futuros sistemas de defensa cuánticos, esenciales para asegurar la superioridad tecnológica en el campo de batalla y la autonomía estratégica.

FINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA

Financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Defensa (EDF), este proyecto de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) ha permitido acelerar la maduración de tecnologías cuánticas en áreas de alto impacto operativo, como la navegación resiliente sin GNSS (Global Navigation Satellite System), la detección avanzada de señales en el espectro electromagnético y los sistemas optrónicos de nueva generación.

Todos estos desarrollos sientan las bases para su futura integración en plataformas terrestres, navales, aéreas y espaciales, contribuyendo a la seguridad y defensa del continente y tienen además aplicación en el sector civil.

Durante el proyecto, el consorcio ha identificado las tecnologías con mayor potencial para mejorar la superioridad operativa y la resiliencia de las fuerzas armadas europeas frente a amenazas cada vez más sofisticadas, estableciendo además una base industrial y tecnológica "sólida" en Europa para el suministro de componentes y subsistemas cuánticos críticos.

INDRA, "LÍDER" EN LA DEFINICIÓN DE LOS ESCENARIOS OPERATIVOS

Indra ha desempeñado un papel "clave" en el proyecto, "liderando" la definición de los escenarios operativos y los requisitos de misión para la identificación de los casos de uso objetivo, así como la elaboración de la hoja de ruta tecnológica que guiará la transición de estas capacidades desde entornos de laboratorio hasta sistemas desplegables en el teatro de operaciones.

Gracias al trabajo realizado, Indra ha destacado que ha "reforzado su posicionamiento como integrador de sistemas y socio tecnológico de referencia en el ámbito de las tecnologías cuánticas aplicadas a defensa", combinando su experiencia en sensores, defensa electrónica, sistemas de misión y arquitecturas C4ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento) con el desarrollo de capacidades disruptivas emergentes.

El responsable del laboratorio de investigación y tecnología de Tecnología Cuántica de Indra Group, José Pérez, ha explicado que los resultados de Adequade "se alinean directamente con las necesidades de los futuros programas de defensa europeos y nacionales, y servirán como punto de partida para nuevas fases de desarrollo, demostración y adquisición".

"En este contexto, Indra se encuentra actualmente en una posición privilegiada para ofrecer a sus clientes soluciones avanzadas que integran tecnologías cuánticas en sistemas operativos reales, contribuyendo a la autonomía estratégica y a la superioridad tecnológica en el campo de batalla", ha añadido.

La finalización del proyecto Adequade marca un paso "decisivo" hacia la adopción de tecnologías cuánticas en capacidades militares de próxima generación, que tendrán además retorno en el ámbito civil, con aplicaciones como la mejora de los sistemas de navegación para la aviación civil, el transporte marítimo o los vehículos terrestres; la mejora de las comunicaciones basadas en radiofrecuencia; o sistemas más precisos para observación de la Tierra, monitorización climática o vigilancia medioambiental.

El proyecto abre, además, nuevas oportunidades de colaboración industrial, demostraciones operativas y programas de adquisición en los próximos años.