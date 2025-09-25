La ingeniería naval valora que la construcción de nuevos buques por Navantia refuerza el atractivo del sector

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE) han valorado positivamente la aprobación por el Gobierno del inicio del expediente de contratación para que Navantia diseñe y construya dos nuevas unidades de Buques de Acción Marítima (BAM).

En concreto, estos dos nuevos buques se sumarán a los seis ya existentes (Meteoro, Rayo, Relámpago, Tornado, Audaz y Furor), con el objetivo de reforzar la vigilancia y seguridad marítima, así como mantener la operatividad de la Fuerza de Acción Marítima de la Armada.

La decana del COIN, Pilar Tejo Mora-Granados, ha expresado que les alegra la posibilidad de que estas "importantes" inversiones en el sector naval puedan contribuir a incrementar el atractivo del sector en las nuevas generaciones y fomentar las vocaciones profesionales en el ámbito de la ingeniería marítima y oceánica.

Por su parte, el presidente de AINE, Diego Fernández Casado, ha añadido que el alcance tecnológico de estos programas demuestra la exigencia de ingenieros "altamente" cualificados.

En cuanto a previsiones, se espera que el proyecto de los nuevos buques genere un impacto estimado de cuatro millones de horas de trabajo, traduciéndose en una contratación media de unos 2.000 empleos anuales.