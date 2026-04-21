Los ingresos del sector de comida rápida superan los 6.000 millones en 2025 tras crecer un 4%, según Informa

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MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector de la comida rápida en España alcanzó una facturación de 6.100 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 4,3% en comparación al año anterior, según el estudio 'Comida rápida y a Domicilio' del Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

Esta evolución estuvo marcada por un contexto en el que la demanda se moderó y la contención de precios fue mayor, aunque el sector mantuvo un comportamiento mejor que el conjunto de la restauración gracias a su ventaja competitiva en precio.

Las ventas en mostrador concentraron el 75% del mercado, con 4.565 millones de euros, mientras que el servicio a domicilio representó cerca del 25%, con 1.535 millones.

Por segmentos, las hamburgueserías reforzaron su liderazgo con 3.730 millones de euros en ventas, el 61% del total, tras crecer un 5,2%. En contraste, las pizzerías registraron una caída del 0,6%, hasta 805 millones, y las bocadillerías crecieron un 0,9%, hasta 565 millones. El grupo de otros establecimientos fue el más dinámico, con un aumento del 7% y una facturación de 1.000 millones.

En cuanto a la oferta, el número de locales se situó en unos 6.000 establecimientos al cierre de 2025, un 0,8% más, lo que refleja una ralentización en la apertura de nuevos puntos de venta.

Asimismo, el sector presenta un alto grado de concentración, de manera que las cinco principales cadenas concentraron el 74,4% del mercado, porcentaje que se elevó al 85,3% en el caso de las diez primeras, consolidando el peso de los grandes operadores.