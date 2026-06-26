Interior paraliza la Orden sobre registro de viajeros hasta que Europa resuelva procedimiento de infracción

Reunión con el Ministerio de Interior de FETAVE - FETAVE

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha trasladado a los representantes de las agencias de viajes que la Orden Ministerial de desarrollo del Real Decreto 933/2021 quedará paralizada hasta que finalice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la norma.

Así lo han anunciado hoy la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) tras mantener una reunión con el departamento ministerial.

Ambas organizaciones han valorado positivamente el encuentro y la "actitud receptiva" de Interior, agradeciendo además la posible apertura de una vía de trabajo técnica y específica para analizar la aplicación de la normativa y buscar soluciones viables y compatibles con el Derecho europeo.

No obstante, FETAVE y UNAV han insistido en que su solución prioritaria sigue siendo la exclusión total de las agencias de viajes del ámbito de aplicación de la norma o, en su defecto, un desarrollo específico y proporcionado para el sector debido a las "dificultades operativas y jurídicas" que plantea.

Durante la reunión, las patronales han informado al Ministerio de las recientes actuaciones del Defensor del Pueblo Europeo ante la Comisión Europea, impulsadas a instancias de FETAVE con el apoyo de UNAV.

Según las organizaciones, la intervención del organismo europeo refuerza la conveniencia de que el Gobierno español actúe con "prudencia" mientras el texto se encuentra bajo el escrutinio de Bruselas, no solo en materia de protección de datos, sino también por su posible incidencia en la libre prestación de servicios y el Reglamento de Servicios Digitales.

Asimismo, FETAVE ha revelado que la Comisión Europea le comunicó el pasado 5 de junio que la decisión adoptada un día antes en el procedimiento de infracción INFR(2026)4005 era pertinente para la tramitación de la denuncia que la federación presentó en enero de 2023.

Para ambas entidades, esto confirma que la vía jurídica emprendida en Bruselas estaba "fundamentada" y ha sido clave para situar el real decreto bajo la lupa europea.

FETAVE ha recordado que fue la única organización sectorial del turismo español que decidió impugnar formalmente ante Bruselas la compatibilidad del RD 933/2021 con el Derecho de la Unión Europea, una iniciativa a la que posteriormente se adhirió UNAV para reforzar la posición común que defienden conjuntamente de forma institucional.