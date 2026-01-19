Inversores hoteleros se reunirán en Madrid en el Atlantic Ocean Hotel Investors Summit esta semana

NH Collection Eurobuilding en Madrid - MINOR HOTELS INTERNATIONAL

La cuarta edición de la Atlantic Ocean Hotel Investors' Summit (AOHIS) reunirá esta semana en el hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid a los principales actores del sector inmobiliario hotelero.

El evento, que ya cuenta con 124 ponentes confirmados, tendrá lugar en un contexto marcado por la prudencia inversora y los desafíos geopolíticos tras el fuerte rebote experimentado en los años anteriores.

Según ha informado la organización, la mayoría de los ponentes de esta edición, que se celebrará los días 19 y 20 de enero, son propietarios y operadores-propietarios, lo que consolida a la cumbre como un punto de encuentro estratégico para el capital hotelero.

El certamen cuenta con una representatividad internacional creciente, con asistentes procedentes de más de 20 países, incluyendo potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y México.

FIN DEL OPTIMISMO POST-PANDEMIA

El CEO de HOFTEL (asociación organizadora del evento), Simon Allison ha destacado que el mercado ha entrado en una nueva fase de contención. "La efervescencia post-Covid ha abandonado el mercado e, incluso en el sur de Europa, un ligero grado de cautela se está filtrando en las previsiones", señala Allison.

El directivo advierte de que la captación de capital privado para la inversión en hostelería se ha vuelto "más difícil" y subraya que los "vientos geopolíticos en contra" han erosionado el optimismo que predominó durante 2023 y 2024.

Como anfitrión del evento, Minor Hotels tendrá un papel protagonista con la participación de tres de sus principales ejecutivos. Dillip Rajakarier, CEO global de la compañía, analizará las estrategias de control de costes en el segmento de lujo ante la ralentización del crecimiento de los ingresos.

Por su parte, Gonzalo Aguilar, CEO de Minor Hotels Europe & Americas, protagonizará la sesión 'Hard Talk', donde abordará el despliegue de las cuatro nuevas marcas lanzadas por el grupo en 2025.

Asimismo, Laia Lahoz, directora general de activos y desarrollo de la misma división participará en un panel técnico sobre la estructuración del reparto de riesgos entre propietarios y operadores en los actuales modelos de gestión.

PRESENCIA DE LOS GIGANTES DEL SECTOR.

La cumbre contará con una nutrida representación de fondos de inversión y gestores de activos de primer nivel. Entre las firmas confirmadas destacan Blackstone, Brookfield, Azora, KSL, Gaw Capital, Swiss Life, Union Investment y Deka.

También asistirán inversores de relevancia como All Iron Real Estate, Arabella Hospitality, Art-Invest, Excem Real Estate, Grupo Lar, EQ Group, Pro-Invest, Hova, Pandox, Blasson, Covivio, Cedar Capital, Invesco, Alojica, Caribe Hospitality e IREMIS.

Al igual que en las dos últimas ediciones, los asistentes proceden de diversos lugares; hasta la fecha, de Cabo Verde, Costa Rica, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, México, Países Bajos, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y USA.