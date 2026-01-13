Istobal abre nueva filial en Noruega con la adquisición de Holta & Haland Bilvaskutstyr As. - ISTOBAL

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Istobal, multinacional española especializada en soluciones de lavado y cuidado del vehículo, sigue avanzando en su estrategia de expansión con la apertura de una nueva filial en Noruega tras la adquisición de su distribuidor local Holta & Haland Bilvaskutstyr AS.

Esta medida ha consolidado el modelo de negocio basado en la proximidad al cliente y venta directa de la multinacional en un mercado nórdico que considera clave.

Además, la mayor presencia en Noruega permitirá a Istobal atender mejor a las grandes cuentas, responder con mayor eficacia a las demandas del mercado y crear nuevas oportunidades de negocio en un entorno altamente competitivo.

El director general de Istobal, Antonio Martínez, ha afirmado que la adquisición de su distribuidor local es un "paso clave" para su expansión en el país, ya que "al combinar la sólida experiencia local y la buena reputación de HH Bilvaskutstyr con la experiencia, los recursos y la capacidad de innovación de un grupo industrial global, garantizamos la continuidad para los clientes y creamos una plataforma sólida para el crecimiento a largo plazo".

La nueva filial de Istobal contará con 43 profesionales, la mitad de los cuales son técnicos de servicio, lo que, en opinión de la firma, garantizará un funcionamiento "eficiente" y un servicio de "alta calidad" en todas las áreas operativas. Este paso refuerza el compromiso a largo plazo de la empresa española con el país.